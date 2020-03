Ebenfalls vorerst abgesagt: Der Auftritt von Carolin Kebekus in Siegen.

Epidemie Coronavirus: Mehrere Auftritte in Siegerlandhalle abgesagt

Siegen. Wegen der Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen haben die Verantwortlichen der Siegerlandhalle mehrere Veranstaltungen abgesagt. Das fällt aus.

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen haben die Verantwortlichen der Siegerlandhalle den Auftritt von Markus Krebs am Samstag, 14. März, abgesagt.

Ein Ersatztermin soll noch bekannt gegeben werden. Ein Ersatztermin soll noch bekannt gegeben werden. Gleiches gilt für Carolin Kebekus am Sonntag, 22. März, Sascha Grammel am Mittwoch, 1. April und die Kastelruther Spatzen am Montag, 6. April.

Stattfinden hingegen sollen der Auftritt von Alain Frei (Donnerstag, 12. März) sowie „Die große Heinz-Erhardt-Show„ am Freitag, 13. März, und die Veranstaltung „Alte Bekannte“ am Samstag, 14. März.

Ebenso soll Reinhold Messner am Mittwoch, 11. März, auf der Bühne stehen. Besucher müssen sich am Eingang registrieren. Einlass ist deshalb bereits ab 18 Uhr.

