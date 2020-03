Coronavirus: IHK beleuchtet Folgen für Unternehmen

Siegen. Die IHK Siegen informiert Unternehmen in Siegen-Wittgenstein und Olpe über die wirtschaftlichen Folgen der zunehmenden Coronavirus-Infektionen.

Die Industrie- und Handelskammer Siegen will Unternehmen im Kammerbezirk insbesondere über die wirtschaftlichen Folgen der zunehmenden Zahl von Coronavirus-Infektionen informieren. Drei Formate sind dafür geplant.

Die IHK hat auf ihrer Homepage – www.ihk-siegen.de – für Unternehmen Links und Tipps rund um das Thema Coronavirus in einer FAQ-Liste des DIHK zusammengestellt: Wo erhalte ich aktuelle Informationen zum Corona-Virus? Wo informiere ich mich über die Ausbreitung des Corona-Virus und mögliche Auswirkungen auf geplante Dienstreisen? Wie reagiere ich bei einem Verdachtsfall im Unternehmen oder bei infizierten Mitarbeitern? Was gilt für mein Unternehmen beziehungsweise für meine Betriebsstätte im betroffenen Ausland?

Zum Thema „Höhere Gewalt – Das Coronavirus und seine Auswirkungen auf Lieferketten und Produktion im grenzüberschreitenden Handel“ bietet die Kammer kurzfristig eine Veranstaltung am Donnerstag, 5. März, 17 Uhr, im Bernhard-Weiss-Saal der IHK Siegen, Koblenzer Straße 121 in Siegen, an. Sie wendet sich an die Unternehmensvertreter, die im internationalen Geschäft tätig sind.

Der Workshop „Coronavirus – wie kann die Personalabteilung unterstützen?“ im Rahmen des IHK-Forums Personal und HR findet am Mittwoch, 18. März, 17 Uhr, im Bernhard-Weiss-Saal statt. Der Workshop richtet sich besonders an Personalverantwortliche und Ausbildungsleiter.







Anmeldungen werden online auf events.ihk-siegen.de entgegen genommen. Ansprechpartner sind Sabine Becheim, 0271/3302-305, sabine.bechheim@siegen.ihk.de, und Jens Brill, 0271/3302-160, jens.brill@siegen.ihk.de.

