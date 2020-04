Corona: Wilnsdorf könnte alte Grundschulen reaktivieren

Wilnsdorf. Durch Abstandsgebote entsteht größerer Raumbedarf in Schulen und Kitas. Zwei Wilnsdorfer Ratsfraktionen haben dazu einen Vorschlag.

Die drei Grundschulgebäude in Anzhausen, Wilden und Obersdorf sollen zumindest vorübergehend reaktiviert werden. Das schlägt die Ratsfraktionen Bürger für Wilnsdorf (BfW)/FDP und WPU vor.

Um kleine Klassen mit maximal 15 Schülern und dem geforderten Mindestabstand bilden zu können, werde es zumindest für die nächsten Monate einen erhöhten Raumbedarf geben. Auch die veränderte Betreuungsform in Kitas werde zu einer großen Herausforderung werden, da in der Altersgruppe besondere Anforderungen an Abstandsmöglichkeiten und Hygienemaßnahmen gestellt werden müssen.

Derzeit Unterkunft für Geflüchtete

Die Gebäude in Anzhausen, Wilden und Obersdorf würden zwar zurzeit zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.

Die Zahl der Geflüchteten habe sich aber drastisch verringert, sodass es hier die Möglichkeit gebe, Räume für die Beschulung und Betreuung der Kinder mit den nötigen Abständen zur Verfügung zu stellen. „Mit dem nötigen Willen, unter Einbindung der Schul- und Kigaleitungen, könnte es bald möglich sein, zusätzliche Raumkapazitäten in den ehemaligen Grundschulen zur Verfügung zu stellen“, heißt es in der Pressemitteilung.

