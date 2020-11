Corona Siegerland: Kirmesköstlichkeiten bis an die Haustür

„Mama, Mama…. die Kirmes ist da“, hörte Nancy Hartmann vor einigen Tagen von einem Kind an der Haustüre. „Das war eine sehr emotionale Situation“, erklärte die Schaustellerin. Sie sagt sich: Wenn die Menschen wegen der Corona -Pandemie aktuell nicht auf die Kirmes oder bald auf die Weihnachtsmärkte gehen können, kommt ein Teil der Events halt zu den Menschen.

Seit 20 Jahren auf den Märkten im Siegerland

Zugegeben, nicht mit einem Autoscooter oder Karussell. Dafür mit leckeren Süßigkeiten, die genauso zum Kirmestreiben oder einem gemütlichen Bummel über den Markt gehören. Das haben sich auch Nancy Hartmann und ihr Partner Wolfgang Wingender gedacht. Die beiden Schausteller kommen gebürtig aus Hagen und leben in Kirchen. Seit über 20 Jahren fahren sie auf die verschiedenen Märkte und bieten ihre süße Leckereien an. Popcorn, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte oder kandierte Äpfel.

Seit 14 Tagen bringen sie gegen Vorbestellung die süßen Köstlichkeiten auch an die Haustüre. „Im Raum Hagen bieten es schon viele Schausteller an. Im Siegerland und in Rheinland-Pfalz sind wir nun unterwegs und bringen den Menschen leckere Süßigkeiten“, erzählt Nancy Hartmann am Samstagnachmittag bei einem Treffen in Kreuztal . Kurz zuvor hatte sie noch einer Frau im Raum Kreuztal eine frische Obstplatte ausgeliefert. „Die Frau hat sich mega gefreut“, erzählt die 38-jährige Schaustellerin.

In Siegen, Kreuztal und Hilchenbach unterwegs

Über Facebook bewerben sie und ihr Mann die süßen Kirmes-Spezialitäten. „Freitags und samstags sind wir in Mudersbach , Siegen , Kreuztal und Hilchenbach unterwegs. Manchmal haben wir acht bis neun Anlaufstellen. Da ist es gar nicht so einfach, die Route richtig zu planen. Aber wir erreichen all unsere Kunden und sie sind bisher immer sehr glücklich gewesen“, so Nancy Hartmann. Aber nicht nur an private Haushalte hat die Schaustellerin in den letzten 14 Tagen geliefert. Ein Altersheim in Siegen gehört nun auch zu ihren Kunden. Und an der Hammerhütter Grundschule hab es kürzlich eine Großbestellung. Zuckerwatte, Popcorn, gebrannte Mandeln und frische Obstplatten mit heller und dunkler Schokolade standen auf der Bestellliste.

Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro können die Menschen ihre Bestellungen abgeben – zum Beispiel mit einer Nachricht über Whatsapp. Täglich von 10 bis 20 Uhr ist die „Hotline“ von Nancy Hartmann unter 0177 2988877 erreichbar. „Wir sind in mit den ersten 14 Tagen schon sehr zufrieden. Viele Bestellungen und viele freundliche und glückliche Kunden. Nachdem alle Großveranstaltungen abgesagt worden sind, haben wir erst lange gehofft, noch auf die kleineren Weihnachtsmärkte gehen zu dürfen. In Weidenau und in Hagen hatten wir bisher einen Stand“, erzählt die 38-Jährige. Mit dem neuen Lieferservice geht der Familienbetrieb übergangsweise mal neue Wege.

Corona-konforme Lieferung

Bestellungen kamen bisher vorwiegend von Familien. Natürlich läuft alles ganz Corona -konform ab. Ich stelle die Bestellung und ein Körbchen für das Geld vor die Tür und klingel bei den Leuten. Dann entferne ich mich von der Haustüre, die Menschen können sich die Ware nehmen und danach sammle ich das Geld ein“, so Nancy Hartmann. Dann geht es zur nächsten Station.

„Vor einigen Tagen hatte ich ein ganz witziges Erlebnis beim Ausliefern. Nachdem ich geklingelt habe, öffnete eine Frau die Türe. Diese sagte aber, sie hätte nichts bestellt. Als sie ihre Tochter rief, klärte sich die Situation auf. Die Tochter hatte bestellt und wollte ihrer Mutter eine Freude machen“, sagt Nancy Hartmann und lacht.

Wenig später kam dann noch eine WhatsApp-Nachricht. „Die Überraschung sei gelungen und die Mutter mega froh gewesen.“

