Corona: Siegener Polizei löst Versammlung vor Supermarkt auf

Weidenau. Sieben Jugendliche und junge Erwachsene vor einem Weidenauer Supermarkt wollten sich nicht trennen. Zwei landeten in Polizeigewahrsam.

Eine siebenköpfige Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz in Weidenau ausgelöst. Die Gruppe im Alter von 16 bis 24 Jahren hatte sich in der Straße Auf den Hütten bei einem Lebensmittelmarkt getroffen. Dort standen sie zusammen und pöbelten Passanten an.

Die Beamten der Wache Weidenau versuchten zunächst, mit den jungen Leuten zu reden. Dies gelang nicht. Die Gruppe wollte sich nicht trennen. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Coranapandemie seien „Quatsch“.

Fünf Streifenwagen im Einsatz

Am Ende waren die Besatzungen von fünf Streifenwagen im Einsatz, um die Gruppe zu trennen. Dabei wurden die Beamten der Wache Weidenau. Besonders hervorgetan hätten sich dabei ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger, berichtet die Polizei. Sie wurden in Gewahrsam genommen.

