Corona Siegen-Wittgenstein: Nun 111 Infektionen

Siegen-Wittgenstein. Die Zahl der Coronainfektionen im Kreis Siegen-Wittgenstein ist um weitere sieben auf nun 111 gestiegen. Davon sind 91 aktuell erkrankt.

Am Montag sind die positiven Testergebnisse weiterer sieben Coronafälle im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Damit ist die Gesamtzahl der bestätigt Infizierten in Siegen-Wittgenstein seit Beginn der Pandemie auf 111 angestiegen. Von diesen sind aktuell 91 erkrankt, ein Patient ist verstorben.

Die Neuerkrankten kommen aus Siegen (eine Schülerin, ein Mann und eine Frau Mitte 30 und ein Mann Mitte 60), Hilchenbach (Frau um die 60), Freudenberg (Senior) und aus Burbach (Frau Mitte 30). Zwei weitere als genesen geltende Personen leben in Siegen. Hier handelt es sich um eine junge Frau Anfang 20 und einen Mann Anfang 60. https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.

Die Infektionen verteilen sich auf Siegen (28), Kreuztal (12), Hilchenbach (12), Netphen (8), Bad Laasphe (8), Freudenberg (7), Wilnsdorf (6), Bad Berleburg (6), Burbach (3) und Neunkirchen (1). Aus Erndtebrück ist nach wie vor keine Infektion bekannt.

Mehr als 5.000 Anrufe an Hotline des Kreises Siegen-Wittgenstein

In den vergangenen vier Wochen haben mehr als 5000 Anrufer die Nummer der Corona-Infohotline des Kreises Siegen-Wittgenstein gewählt. Die Hotline ist am 3. März geschaltet worden. Anruferstärkster Tag war Montag, 16. März, mit mehr als 600 Ratsuchenden, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Insgesamt 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben sich für den Telefondienst an der Hotline fortbilden lassen. Zu Spitzenzeiten waren bis zu 15 Personen gleichzeitig im Einsatz.

Die Corona-Infohotline des Kreises ist nach wie vor montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr zu erreichen und am Wochenende von 9 bis 13 Uhr. Außer in Deutsch können Auskünfte auch in sieben weiteren Sprachen gegeben werden. Neu ist Berbisch hinzugekommen. Daneben stehen auch Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die Englisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Französisch sprechen.

Unterstützung für die Leistelle in Heinsberg

Der Kreis Heinsberg als am stärksten vom Coronavirus betroffene Region in Nordrhein-Westfalen hat landesweit um personelle Unterstützung gebeten. Aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein wird nun Manuela Rindt für vier Wochen nach Heinsberg gehen. Die Hauptbrandmeisterin arbeitet seit vielen Jahren in der Leitstelle des Kreises und ist zudem ausgebildete Notfallsanitäterin. Technisch möglich ist die personelle Unterstützung, weil die Kreise Siegen-Wittgenstein und Heinsberg in ihren Leitstellen die gleiche Software in der gleichen Version nutzen.

Erste Masken und Schutzkittel aus China eingetroffen

Außerdem sind die ersten 3600 Mund-Nasen-Schutzmasken und Schutzkittel aus Deyang in Siegen-Wittgenstein eingetroffen. Insgesamt sind rund 10.000 Masken angekündigt. Landrat Andreas Müller bedankt sich noch einmal ausdrücklich für die Hilfe unserer chinesischen Partnerstadt. Ebenfalls im Kreisgebiet eingetroffen sind weitere 1040 FFP2-Masken des Landes. Beide Lieferungen wurden vom Kreis bereits nach einem vereinbarten Schlüssel an die Kliniken und Rettungs- und Hilfsorganisationen im Kreisgebiet verteilt.

