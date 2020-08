Corona Siegen-Wittgenstein: Fünf neue Fälle am Montag

Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein sind am Montag fünf positive Corona-Testergebnisse gemeldet worden. 75 Personen sind aktuell mit dem Virus infiziert

Dem Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein sind am Montag fünf positive Corona-Testergebnisse gemeldet worden.

Betroffen sind vier Personen aus Siegen (ein Kind, ein Mann um die 20, eine Frau Mitte 20 und ein Mann Mitte 40) und eine Frau um die 50 aus Kreuztal. Drei Personen sind Reiserückkehrer, zwei hatten Kontakt zu bestätigt Infizierten.

515 Corona-Fälle in Siegen-Wittgenstein seit Ausbruch der Pandemie

Zugleich konnten zehn Personen als Genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen werden: vier aus Wilnsdorf (zwei Kinder, eine Jugendliche und eine Frau um die 30), eine Frau um die 30 aus Erndtebrück, eine Frau Mitte 20 aus Netphen und vier Personen aus Siegen (ein Kind, ein Mann um die 20, eine Frau Mitte 20 und eine Frau Mitte 30).

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 515 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 432 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 75 Personen. Zwei Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Kindergarten in Siegen vorläufig geschlossen

Die 1b der Gemeinschaftsgrundschule Dielfen kann wieder unterrichtet werden sowie die 1b und 3b der Grundschule Am Burgfeld in Bad Berleburg. Zudem kann der Kindergarten Senfkorn in Bad Berleburg wieder öffnen. In diesen Einrichtungen hat sich kein Hinweis auf eine Übertragung des Coronavirus gefunden. Im Ev. Kindergarten Haardter Berg in Siegen gibt es eine größere Anzahl von Kindern, die Symptome zeigen. Deshalb hat das Kreisgesundheitsamt die Einrichtungen mindestens so lange geschlossen, bis die Testergebnisse vorliegen.

