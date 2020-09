Corona Siegen-Wittgenstein: 70 Hochzeitsgäste in Quarantäne

Siegen-Wittgenstein. Ein positiver Corona-Test, 11 Genesene und eine infizierte Schülerin am Berufskolleg Technik Siegen: Der Corona-Überblick am Montag, 7. September

Am Montag, 7. September, ist im Kreisgesundheitsamt ein positives Corona-Testergebnis eingegangen: Eine junge Frau aus Siegen hatte Kontakt zu einem bereits bekannten Infizierten. Elf Personen wurden gleichzeitig als genesen aus der Quarantäne entlassen: Sechs aus Siegen (ein Baby, ein Kleinkind, ein Kind, eine Jugendliche und zwei junge Frauen um die 20), zwei Personen aus Kreuztal (ein Kind und eine Frau um die 50), eine Frau um die 80 aus Burbach, einen Mann um die 90 aus Bad Laasphe und eine Frau um die 40 aus Bad Berleburg.

An einer Hochzeit in Burbach hat unter anderem ein Gast teilgenommen, der zwischenzeitlich positiv auf das Coronavirus getestet wurde, so das Gesundheitsamt. Als Folge wurden 70 Gäste, darunter acht Kinder, vom Kreisgesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Bei allen wurden am Montag Abstriche genommen, um sie auf eine mögliche Infektion zu testen.

143 Personen im Diagnose-Zentrum an der Uni Siegen getestet

Im Berufskolleg Technik in Siegen wurde eine Schülerin positiv auf das Coronavirus getestet. Sie und ihre engsten Kontakte wurden unter Quarantäne gestellt. Allein am Montag wurden im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes 143 Personen im Diagnose-Zentrum an der Uni Siegen getestet. Hinzu kamen sechs Tests durch mobile Teams des Kreises sowie zwei Tests in der Vamed Klinik in Bad Berleburg.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 549 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit dem Coronavirus infiziert, 512 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 29 Personen. Derzeit muss niemand wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden.

