Siegen. Auf Arztpraxen in Siegen und Umgebung lastet in der Corona-Krise viel Druck. Zusätzlich zum Arbeitspensum werden die Teams oft auch angefeindet.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen stehen Hausarztpraxen unter Druck. Sie dienen für viele Bürgerinnen und Bürger als erste Anlaufstelle für sämtliche Fragen rund um das Coronavirus. Die Ärzte und ihre Teams müssen neue Lösungen für den Umgang mit der Pandemie finden – und stehen dabei vor vielen Problemen.

Corona in Siegen und Umgebung: Arbeitszeit und Änderungen in den Arztpraxen

„Die Hauptlast tragen letzten Endes die niedergelassenen Ärzte“, sagt Dr. Michael Klock. Der Mediziner hat eine Praxis in Geisweid und ist 1. Vorsitzender des Ärztevereins Siegerland. Neben der erhöhten Arbeitsbelastung sieht er es als Problem für die Ärzte an, dass es dauernd Änderungen gibt und die Situation generell ungewiss ist – auch für die Ärzte.

Die Anzahl der Ärzte und deren Arbeitszeit seien begrenzt, so Klock. Mit speziellen Infektionssprechstunden und zusätzlichen Öffnungszeiten am Wochenende versuchen die Praxen, das erhöhte Arbeitsaufkommen zu bewältigen. Daneben müssen die Mediziner sich über die aktuellen Entwicklungen rund um Covid-19 auf dem laufenden halten – und ihre Patienten immer wieder motivieren, die Regeln einzuhalten. Bei den aktuellen täglichen Neuinfektionen „wird es langsam eng“, befürchtet Klock – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Siegerländer Arztpraxen und Corona: Abstand und Aufgaben

Auch in den Wartezimmern müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. „Gut hat es der, der viel Platz hat“, sagt Klock. In seiner Praxis in Geisweid hat er verhältnismäßig viel Platz, trotzdem müssen regelmäßig Patienten vor der Tür warten. Seine Arzthelferinnen müssen zusätzlich zu ihren normalen Aufgaben das Wartezimmer regelmäßig lüften und desinfizieren.

„Jede Woche gibt es andere Regeln“, sagt Dr. Stefan Spieren, Hausarzt und stellvertretender Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Bezirksstelle Lüdenscheid. Auch er sieht darin einen weiteren Grund für die erhöhte Belastung in den Praxen. „Die Praxisteams sind seit Anfang des Jahres eingeschränkt.“

„Die Hauptsache ist, dass man den Zugang zur Praxis regelt“, sagt Spieren. Er selbst nutzt dafür einen Radiosender. Seine Patienten warten im Auto vor der Praxis und werden dann über den Sender hereingebeten.

Ausstattung und Angestellte

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hatte die KVWL spezielle Praxen für Infizierte eingerichtet, in zum Beispiel in der Alten Hammerhütter Schule. Nun hingegen soll „die Versorgung der Patienten in der Fläche gestärkt werden“, erklärt Vanessa Pudlo, Pressesprecherin der KVWL. Der wichtigste Unterschied zum Frühjahr sei die Schutzkleidung. „Die Praxen sind mit Schutzmaterial ausgestattet“, sagt Pudlo.

Licht und Schatten Die Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung sei keine wirkliche Entlastung, sagt Dr. Stefan Spieren. Ganz im Gegenteil entstehe mehr organisatorischer Aufwand, da erst der Anruf und die Krankschreibung geregelt werden müssen, und dann trotzdem ein Termin mit dem Patienten stattfinden muss, wenn dieser ernsthafte Symptome zeigt. Digitale Anwendungen seien hingegen eine große Hilfe in der aktuellen Lage – und „sensationell“ die Bereitschaft vor allem auch der älteren Patienten, diese Chance zu nutzen. Gut funktioniere auch die Abstimmung mit den Gesundheitsämtern, die in dieser Situation besonders wichtig sei.

Das bestätigt auch Stefan Spieren. Im Frühjahr habe man die zur Verfügung stehende Schutzkleidung auf zentrale Anlaufstellen begrenzen müssen. Nun gebe es genug Schutzausrüstung für Ärzte und Patienten. Das löst aber nur einen Teil des Problems. „Das Personal ist immer der Engpass“, sagt Stefan Spieren.

Siegen und Umland: Praxisteams bekommen in Corona-Krise Angst und Aggression ab

„Was helfen würde, ist Verständnis für die Situation“, appelliert der Mediziner. „Es gibt immer noch Patienten, die das Ganze nicht so ernst nehmen“, wenn auch glücklicherweise nur sehr wenige, so Spieren. „Wir können das Problem nur in den Griff bekommen, wenn wir das alle gemeinsam machen.“

Für mehr Verständnis wirbt auch Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL. „Leider sind es vor allem engagierte Praxisteams, die den Frust vieler Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Situation ungefiltert zu spüren bekommen“, berichtet Spelmeyer. So kämen zu dem hohen Arbeitspensum Auseinandersetzungen mit Patienten als zusätzliche Belastung hinzu. Dabei sei das medizinische Fachpersonal auch noch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt und leide deshalb selbst besonders unter der Situation.

„Anstelle von Frustration, Angst und Aggression sind Verständnis, Umsicht und Rücksichtnahme die Gebote der Stunde“, sagt Spelmeyer. „Wir werden diesen ersten Herbst und Winter mit dem Coronavirus bewältigen, aber das geht nur, wenn wir wertschätzend miteinander umgehen.“

