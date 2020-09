Corona Siegen: Lehrer infiziert – 145 Schüler in Quarantäne

Siegen-Wittgenstein. Zwei Lehrkräfte der Gesamtschule Siegen-Eiserfeld und des Gymnasiums Wilnsdorf werden positiv auf das Coronavirus getestet.

Die positiven Corona-Testergebnisse eines Mannes Mitte 50 aus Freudenberg und einer Seniorin aus Neunkirchen gingen am Mittwoch, 9. September, im Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein ein. Beide wurden bei Einweisung ins Krankenhaus getestet.

Gleichzeitig wurden ein Kind aus Wilnsdorf und ein Kreuztaler Ende 20 als genesen entlassen. Eine Person aus Siegen-Wittgenstein wird wegen einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus behandelt. Bestätigt infiziert sind aktuell 27 Personen.

Vorsorglich Maskenpflicht für betroffene Stufe an Gesamtschule Siegen-Eiserfeld

An der Gesamtschule Eiserfeld wurde eine Lehrkraft positiv getestet, 24 Schüler wurden in Quarantäne geschickt, der Kurs wird am Donnerstag getestet. Der Lehrkraft gehe es gesundheitlich sehr gut, so die Gesamtschule auf ihrer Homepage, für alle anderen Klassen und Kurse gehe der Unterricht normal weiter – bis auf eine vorsorgliche generelle Maskenpflicht für die betroffene Stufe, um jedes Restrisiko auszuschließen.

Gleiches gilt für eine Lehrkraft am Gymnasium in Wilnsdorf: Hier musste das Kreisgesundheitsamt 121 Schüler in Quarantäne schicken.

