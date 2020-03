TÜV ist auch in Corona-Zeiten wichtig.

Sicherheit Corona Siegen: Auch in der Pandemie mit dem Auto zum TÜV

Siegen. Sicherheit auf der Straße ist auch in Zeiten der Coronavirus-Krise wichtig. Deshalb geht der Betrieb an der Dekra-Prüfstelle in Siegen weiter.

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bleibt die regelmäßige Fahrzeugüberwachung wichtig für die Verkehrssicherheit. Darauf haben Bundes- und Länderbehörden nachdrücklich hingewiesen. Deshalb geht auch der Betrieb an den Dekra-Prüfstellen in Siegen, Lennestadt, Haiger und Wissen weiter – mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Kunden und Beschäftigten.

„Auch in der aktuellen Situation gilt: Die Fahrzeuge auf unseren Straßen müssen sicher sein“, betont Andreas Bühl, Leiter der Dekra-Niederlassung Siegen. „Zum Schutz unserer Kunden und Beschäftigten haben wir eine Reihe von strengen Vorsichtsmaßnahmen eingeführt. Dadurch werden Kontakte zwischen Personen in den Prüfhallen auf ein Minimum reduziert. Flächen und Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert“, so der Niederlassungsleiter weiter.

Termine in Siegen online vereinbaren

„Trotz kleinerer Einschränkungen beim gewohnten Service läuft unser Prüfbetrieb praktisch normal weiter.“ Andreas Bühl empfiehlt den Kunden, online ihren Wunschtermin für die Fahrzeugprüfung zu vereinbaren. Natürlich könnten Kunden auch weiterhin ohne Termin zu einer der Prüfstellen kommen. Mit dem Online-Termin könnten aber Wartezeiten gegebenenfalls reduziert werden.

Weiterhin vorgenommen werden auch die Hauptuntersuchungen in Kfz-Werkstätten, die als Prüfstützpunkt für Pkw und Lkw anerkannt sind. „Unsere Prüfingenieure machen auch dort bis auf weiteres ihre wichtige Arbeit“, betont der Experte.

„Wir bitten alle unsere Kunden darum, die an unseren Prüfstellen und Stützpunkten veröffentlichten Sicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten“, mahnt er abschließend. „So können wir gemeinsam Verkehrssicherheit und Infektionsschutz miteinander in Einklang bringen.“

Die Online-Terminvereinbarung ist möglich unter www.dekra.de/online-termine; weitere Informationen gibt es bei Andreas Bühl unter 0271/37516-0, andreas.buehl@dekra.com.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.