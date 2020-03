Siegen. Vor dem Auftritt Reinhold Messners in der Siegerlandhalle in Siegen müssen die 800 Besucher zur Coronavirus-Prävention ihre Kontaktdaten angeben.

Bevor die Besucher zur Veranstaltung des Extrembergsteigers Reinhold Messner am Mittwoch, 11. März, in die Siegerlandhalle durften, mussten sie eine Selbsterklärung als „Präventionsmaßnahme zu Ihrer Sicherheit“ mit Namen und Adresse, Handy- oder Festnetznummer sowie die E-Mail-Adresse angeben. Im Durchgangsbereich hingen Desinfektionsautomaten. Ebenso gab es vor der Veranstaltung und in der Pause Durchsagen über Sicherheits- sowie Verhaltensregeln in Sachen Coronavirus.

Die 800 Besucher erlebten spannende Geschichten von Reinhold Messner über „Mein Schlüsselberg Nanga Parbat“. Er ist Grenzgänger, Weltrekordler und eine lebende Legende: Extrembergsteiger Reinhold Messner ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Abenteurer unserer Zeit. Die legendäre Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoffgerät sowie die Besteigung der Seven Summits und aller 14 Achttausender zeugen von seinem Leben am Limit. Diesmal berichtete er in über seinen Schlüsselberg Nanga Parbat.

Fesselnde Erzählungen extremer Bergtouren in der Siegerlandhalle

Der Berg im Westhimalaja, der als einer der schwierigsten Achttausender gilt, ist für Reinhold Messner der Berg schlechthin. An seiner Größe und Erhabenheit, seinen jahrtausendalten Eisströmen und seinen Gefahren ist für ihn das Wesen der großen Berge unmittelbar zu erfassen.

Anhand faszinierender Fotos, historischen Dokumenten und Tagebuchaufzeichnungen erzählt der 75-jährige Reinhold Messner nicht nur die dramatische Besteigungsgeschichte, auch seine Haltung zu den Bergen und den Bergsteigern: „Können und Mut, Ausdauer und Leidensfähigkeit müssen sich an der Realität der Berge messen und werden bei jeder Tour erneut auf die Probe gestellt.“

Durch Bilder, Filmausschnitte und Erfahrungsberichte erfuhr das Publikum hautnah, wie es ist, an die eigenen Grenzen zu stoßen und Motivation daraus zu schöpfen. Allerdings warnt der begeisterte Naturschützer auch vor den Folgen der Umweltverschmutzung und zeigt Wege, die Wunder der Natur zu erhalten.

Der Nanga Parbat ist für Messner ein besonderer Berg. 1978 bezwang er ihn als erster Mensch im Alleingang. Acht Jahre zuvor starb sein Bruder dort bei einer gemeinsamen Expedition.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.