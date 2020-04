Corona: Netphener Ordnungsamt ahndet bisher sechs Verstöße

Die Stadt Netphen bittet die Bürgerinnen und Bürger, trotz des schönen Wetters und der Osterfeiertage in der Coronakrise zuhause zu bleiben – selbst wenn Ausflugsziele wie die Obernautalsperre locken.

Netphen. In Netphen sind bisher erst sechs Verstöße gegen die Coronaschutzordnung registriert worden. Das Ordnungsamt wird aber weiterhin kontrollieren.

Bislang wurden in Netphen lediglich sechs Fälle von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung geahndet. Dabei ist das Ordnungsamt sieben Tage die Woche und in den Abendstunden unterwegs, um die Verordnung zu kontrollieren.

Bürgermeister Paul Wagener dankt den Netphener Bürgerinnen und Bürgern für die bisher gezeigte, besonnene Verhaltensweise. Gerade jetzt vor und zu Ostern sei es jedoch wichtig, diese so fortzuführen. Die laufenden Zahlen des Robert-Koch-Institutes bestätigten, dass nur durch eine strikte Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen Leben und Gesundheit aller geschützt werden können.

Bitte in Netphen: Auf Osterausflug verzichten

Deshalb der dringende Appell der Stadt Netphen, auch an den christlichen Feiertagen zu Hause zu bleiben beziehungsweise Abstand zu halten. Dazu gehöre auch, „auf einen sicherlich lieb gewonnenen und traditionellen Osterausflug zu verzichten oder einmal nicht eines der beliebten Ausflugsziele, wie z.B. die Obernautalsperre, anzufahren“. Die Stadt Netphen und der Wasserverband Siegen-Wittgenstein beobachten die seit Tagen zunehmenden Besucherströme an der Obernautalsperre. Das Ordnungsamt kontrolliert streng in Bezug auf die Einhaltung der Coronaschutzverordnung sowie die Parksituation vor Ort, heißt es weiter.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.