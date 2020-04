Im Auftrag des Gesundheitsamtes Siegen-Wittgenstein wurden am Dienstag insgesamt 84 Corona-Beprobungen durchgeführt

Corona-Pandemie Corona in Siegen-Wittgenstein: Zwei Todesfälle am Dienstag

Siegen-Wittgenstein. Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Menschen in Siegen-Wittgenstein sinkt auf 143. Seit Ausbruch gibt es 269 bestätigte Infektionen

Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden am Dienstag, 21. April, im Kreis Siegen-Wittgenstein bekannt: Ein Senior Mitte 70 aus Freudenberg und ein Senior ebenfalls Mitte 70 aus einem Nachbarkreis. Letzterer fließt daher nicht in die Statistik für den Kreis Siegen-Wittgenstein mit ein.

271 Corona-Infektionen in Siegen-Wittgenstein seit Ausbruch

Zwei weitere positive Corona-Testergebnisse sind im Kreisgesundheitsamt eingegangen. Die beiden Personen stammen aus Neunkirchen und Hilchenbach (beides Frauen Anfang 40). Außerdem konnten zwei Personen als genesen aus der Überwachung des Gesundheitsamtes entlassen werden. Die Genesenen kommen aus Kreuztal (Mann Mitte 40) und Siegen (Mann Mitte 30). Die Zahl der Personen aus Siegen-Wittgenstein, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt damit nun insgesamt bei 271. Davon sind derzeit 142 erkrankt, 122 bereits wieder genesen, sieben verstorben.

Aktuell werden zehn heimische Corona-Patienten in Krankenhäusern versorgt. Drei Patienten liegen auf der Intensivstation. Im Auftrag des Gesundheitsamtes wurden am Dienstag insgesamt 84 Beprobungen durchgeführt, 67 davon im Corona-Diagnose-Zentrum auf dem Haardter Berg, weitere mit mobilen Teams und in heimischen Kliniken.

Siegener Tafel wieder geöffnet

Die Siegener Tafel hat wieder ihre Pforten geöffnet. Die Lebensmittelausgabe findet ab sofort, unter mit dem Ordnungsamt abgesprochenen Sicherheitsmaßnahmen, dienstags und donnerstags ab 13.30 Uhr statt. Im Vorfeld wurde die Kampagne „Hilf deiner Tafel“ gestartet, bei der um Unterstützung gebeten wurde. Dieser Aufruf stieß auf große Resonanz bei der Siegener Bevölkerung. „Ich bin wirklich dankbar, dass wir in Siegen so viele tolle Menschen haben, die uns helfen möchten“, so die 1. Vorsitzende Roswitha Junak-Mößner.

