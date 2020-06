Corona: In Siegen-Wittgenstein weniger Tests, mehr Kontakte

Siegen-Wittgenstein. Mobilität in Siegen-Wittgenstein nimmt zu, mit der Öffnung von Kitas und Schulen kommen viele Menschen zusammen. Kreis beobachtet die Entwicklung

Von Mittwoch bis Freitag, 12. Juni, wurden dem Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Aktuell erkrankt sind noch zwei Personen, keine von ihnen ist im Krankenhaus.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Kreis über 11.000 Abstriche genommen, 7.590 Tests in heimischen Kliniken durchgeführt, weitere in den Corona-Diagnose-Zentren in Siegen und Bad Berleburg sowie durch mobile Test-Teams. In der vergangenen Woche wurden im Kreis 83 Personen im Auftrag des Kreisgesundheitsamtes auf das Coronavirus getestet, hinzu kommen weitere Tests der Krankenhäuser.

Dass die Zahl der Corona-Tests zurückgegangen ist, „liegt zum einen daran, dass die Fallzahlen insgesamt sinken. Es gibt immer weniger Erkrankte und dementsprechend auch weniger Menschen im Umfeld von Erkrankten“, betont Dr. Christoph Grabe, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. „Hinzu kommt, dass in den letzten Wochen immer weniger Menschen einen Testtermin vereinbart haben“.

Mobilität der Menschen in Siegen-Wittgenstein steigt wieder

Das Kreisgesundheitsamt weist deshalb noch einmal darauf hin, sich bei den bekannten Symptomen auf jeden Fall bei einem niedergelassenen Arzt oder der Corona-Infohotline (0271/333-1120) der Kreisverwaltung zu melden, um einen Testtermin auszumachen. Außerdem werde man die Situation in Siegen-Wittgenstein weiterhin sehr genau beobachten.

Landrat Andreas Müller. „Die Mobilität der Menschen nimmt insgesamt wieder zu, es finden wieder Geschäftsreisen oder Tagesausflüge statt. Somit kommen wir jetzt auch alle wieder vermehrt miteinander in Kontakt – auch über die Kreis- und Landesgrenzen hinaus.“ Die Öffnungen von Kitas und Schulen betreffen viele Menschen, die wiederum viele Kontaktpersonen haben, man werde wohl erst in den kommenden Wochen nach entsprechender Inkubationszeit absehen können, ob die Fallzahlen wieder steigen. Das Kreisgesundheitsamt appelliert besonders an Eltern, bei typischen Symptomen der Kinder Kontakt aufzunehmen.

