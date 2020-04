Pandemie Corona in Siegen-Wittgenstein: keine neuen Fälle am Dienstag

Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein sinkt die Zahl der akut an Covid 19 Erkrankten um zwölf auf jetzt 143. Neue Infektionen wurden am Dienstag nicht bekannt.

Dem Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein wurden am Dienstag zum ersten Mal, seitdem die Pandemie auch im Kreisgebiet Fahrt aufgenommen hat, keine neuen Fälle gemeldet. Dafür sank die Zahl der aktuell Erkrankten um Zwölf auf nun 143. Damit gelten 90 nachgewiesene Fälle als wieder genesen. Sechs Betroffene überlebten die Infektion bisher nicht.https://www.wp.de/staedte/siegerland/corona-ticker-die-wichtigsten-infos-zum-virus-in-siegen-und-umgebung-id228702479.html

Seit Beginn der Corona-Pandemie steckten sich im Kreis Siegen-Wittgenstein 239 Personen an. Von den akut Erkrankten liegen derzeit 18 im Krankenhaus, zwei benötigen intensivmedizinische Betreuung.

Die Genesenen kommen aus Siegen (zwei Männer Mitte 50 und um die 80), Wilnsdorf (Kleinkind), Freudenberg (Frau um die 60, Mann um die 70), Hilchenbach (Frau um die 30), Burbach (Frau Mitte 30, Mann um die 50, Frau Mitte 80), Bad Berleburg (Frau Mitte 70) und Bad Laasphe (Frau um die 50, Mann

um die 60).

Testauswertung in Siegen-Wittgenstein dauert zwei bis drei Tage

Zur Einordnung der aktuellen Entwicklung: Insgesamt sind am Osterwochenende 125 negative Testergebnisse beim Kreisgesundheitsamt eingegangen (Samstag bis Montag). Dem standen 18 positive Testergebnisse gegenüber. Am vergangenen Samstag sind insgesamt 71 Corona-Tests durchgeführt worden – davon 58 im Corona-Diagnose-Zentrum in der Dreifachturnhalle der Uni Siegen, 10 in der Vamed-Klinik Bad Berleburg und acht durch mobile Beprobungsteams des Kreises Siegen-Wittgenstein. Für morgen sind 81 Testungen vorgesehen.

Die Auswertung der Proben nimmt im Moment in der Regel zwei bis drei Tage in Anspruch. Neben der Überweisung durch Hausärzte nutzen vermehrt Personen die Möglichkeit, sich über die Corona-Hotline des Kreises (0271 333-1120) direkt einen Testtermin vermitteln zu lassen. Das waren zum Beispiel am Samstag 17 Personen, am Ostersonntag und -montag jeweils fünf.

Die derzeit Erkrankten verteilen sich auf die Städte und Gemeinden im Kreis wie folgt:

Bad Berleburg: 11

Bad Laasphe: 2

Burbach:7

Erndtebrück: 0

Freudenberg: 9

Hilchenbach: 16

Kreuztal: 15

Netphen: 15

Neunkirchen: 4

Siegen: 58

Wilnsdorf: 6

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.