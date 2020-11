Corona in Siegen und Umland: Rathäuser und Kreishaus offen

Siegen. Mit einer Ausnahme bleiben Kreishaus und Rathäuser in der Corona-Pandemie im Siegerland geöffnet. Der Überblick.

Viele Dienststellen der Verwaltungen im Kreis Siegen-Wittgenstein bleiben im Shutdown-Monat November geöffnet. Allerdings mit Einschränkungen.

Kreis Siegen-Wittgenstein

Kreishaus in Siegen, Servicezentrum am Bismarckplatz, Zulassungsstellen oder das „Kleine Kreishaus“ in Bad Berleburg am Berufskolleg bleiben offen.

Allerdings bittet die Kreisverwaltung darum, persönliche Besuche auf absolut notwendige Angelegenheiten zu beschränken und diese vorher telefonisch zu vereinbaren.

Damit können Besucherströme besser gelenkt und Hygienemaßnahmen effektiver umgesetzt werden. Das Kreishaus ist unter 0271/333-0 oder post@siegen-wittgenstein.de zu erreichen.

Stadt Siegen

Die Rathäuser Siegen, Weidenau und Geisweid sind nach vorheriger Terminvereinbarung wieder geöffnet. Dazu gehören beispielsweise Bürgerdienste und Termine, für die eine persönliche Vorsprache notwendig ist.

Aber: Wer grippeähnliche Symptome hat, darf die Dienststellen der Stadtverwaltung nicht betreten. Zudem gilt wie im Kreishaus und sämtlichen anderen Rathäusern die Maskenpflicht. Die Bürgerbüros sind unter 0271/404-1111 oder über den Online-Terminservice der Stadt Siegen zu erreichen: siegen.de.

Stadt Kreuztal

Die Stadtverwaltung Kreuztal bittet darum, Rathaus-Angelegenheiten online oder am Telefon zu erledigen: kreuztal.de, 02732/51-0. Ansonsten ist eine Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Zudem sollte auf das Mitbringen von Begleitpersonen soweit möglich verzichten werden.

Stadt Netphen

Bis zum 30. November darf das Rathaus in Netphen ausschließlich nach telefonischer oder aber digitaler Terminvereinbarung betreten werden. Das Bürgerbüro bleibt samstags geschlossen. Für eine Terminvereinbarung im Bürgerbüro: 02738/603-189, netphen.de.

Stadt Hilchenbach

Auch in Hilchenbach sind lediglich Besuche im Rathaus erlaubt, nachdem ein Termin vereinbart wurde. Ob überhaupt ein Besuch nötig ist, sollte zuvor telefonisch geklärt werden. Das entsprechende Telefonverzeichnis findet sich auf hilchenbach.de, 02733/288-0.

Gemeinde Wilnsdorf

Das Bürgerbüro Wilnsdorf bleibt regulär geöffnet, es ist nicht nötig, Termine zu vereinbaren. Für das übrige Rathaus aber ist eine Terminvereinbarung Pflicht. Das entsprechende Telefonverzeichnis gibt es auf wilnsdorf.de, 02739/802-0.

Stadt Freudenberg

Besuche im Freudenberger Rathaus sind ausschließlich nach telefonischer Absprache und Terminvereinbarung möglich. Die städtischen Beschäftigten sind über 02734/43-0 zu erreichen, das Bürgerbüro unter 02734/43-236 sowie buergerbuero@freudenberg-stadt.de. Die zentrale E-Mail-Adresse lautet info@freudenberg-stadt.de.

Gemeinde Burbach

Das Burbacher Rathaus bleibt geöffnet – unter Beachtung der allgemeingültigen Coronaschutz-Regeln. Ob Besuche notwendig sind, sollte zuvor mit dem Mitarbeiter abgesprochen werden. Die Beschäftigten sind per rathaus@burbach-siegerland.de zu erreichen oder auf burbach-siegerland.de, 02736/45-0.

Gemeinde Neunkirchen

Neunkirchen hat sein Rathaus geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin für Bürgeranliegen telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Das Rathaus ist unter 02735/767-0 und per Mail unter info@neunkirchen-siegerland.de zu erreichen. Das Bürgerzentrum ist über 02735/767-600 sowie buergerbuero@neunkirchen-siegerland.de erreichbar.

