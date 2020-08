Durch viele Reiserückkehrer, die positiv getestet werden, steigen die Corona-Zahlen in Siegen-Wittgenstein, so das Kreisgesundheitsamt (Symbolbild).

Corona-Pandemie Corona in Siegen: Fünf Klassen können wieder in die Schule

Siegen-Wittgenstein. 300 Siegen-Wittgensteiner sind aktuell in Quarantäne, 150 Reiserückkehrer müssen auf Corona-Test warten. Wieder weniger als 100 Infizierte.

Am Montag, 17. August, wurden dem Kreisgesundheitsamt Siegen-Wittgenstein drei positive Corona-Testergebnisse gemeldet: zwei Männer Mitte 40 und Anfang 50 aus Bad Laasphe und ein Kleinkind aus Siegen. Zwei der Infizierten sind Reiserückkehrer, eine hatte Kontakt zu einem Infizierten. Eine Person muss im Krankenhaus behandelt werden.

Acht Personen wurden als Genesen aus der Überwachung des Kreisgesundheitsamtes entlassen: Drei aus Burbach (zwei Jugendliche, Frau Mitte 40), zwei aus Kreuztal (zwei Männer um die 40), zwei aus Siegen (Kind, Mann um die 40) und ein Kind aus Hilchenbach. Damit fällt die Zahl der -Infizierten wieder unter 100.

Siegen-Wittgenstein NRW-weit jetzt auf Rang 2 durch viele Reiserückkehrer

Aktuell hat das Kreisgesundheitsamt für 300 Personen Quarantäne angeordnet, Erkrankte wie Kontaktpersonen. Weitere 150 Reiserückkehrer müssen zu Hause bleiben, bis ein Testergebnis vorliegt. Ist das positiv, müssen sie ebenfalls in Quarantäne, ansonsten können sie die Absonderung beenden.

Betrachtet man den Zeitraum seit Beginn der Pandemie bis zum heutigen Tag, hatte Siegen-Wittgenstein bis vor kurzem die geringste Anzahl von Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner. Durch viele positiv getestete Reiserückkehrer liegt der Kreis jetzt auf Rang 2 in NRW.

Bestätigte Corona-Infektionen in zwei Schulklassen und einer Kitagruppe

In zwei Schulklassen und einer Kitagruppe gibt es jeweils eine bestätigte Coronainfektion. Es wurde 14-tägige Quarantäne angeordnet, einschließlich Personal. Es handelt sich um die Grundschule Geisweid, die Hauptschule Rudersdorf und die Kita Kirchweg in Siegen. Eine weitere Klasse der Grundschule Geisweid wurde von einer engen Kontaktperson eines Infizierten besucht. Weil in Grundschulen kein Mund-Nase-Schutz getragen wird, wurde die Klasse bis zum Testergebnis nach Hause geschickt. In der Gesamtschule auf dem Schießberg hat eine enge Kontaktperson eines Infizierten eine 7. Klasse besucht. Hier können die Hygieneregeln eingehalten werden, die Klasse musste nicht nach Hause. Über das weitere Vorgehen wird nach Vorliegen des Testergebnisses entschieden.

Negativ fielen die Tests an der Gesamtschule Kreuztal, Grundschule Dreslers Park, Grundschule Eiserfeld und Lindenschule Siegen aus. Die Klassen können wieder am Unterricht teilnehmen.

