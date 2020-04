In den Bussen im Siegerland können die Fahrgäste wieder Tickets kaufen. Ein „Spuckschutz“ schirmt die Fahrerinnen und Fahrer beim direkten Kundenkontakt ab.

Mobilität Corona in Siegen: Fahrscheinverkauf im Bus wieder möglich

Siegen-Wittgenstein. Fahrgäste in Siegen-Wittgenstein können ihre Fahrscheine nun wieder im Bus kaufen. Die Fahrzeuge werden mit einem „Spuckschutz“ ausgestattet.

In den Bussen in Siegen-Wittgenstein werden wieder Fahrscheine verkauft. Darauf weisen die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) in einer Mitteilung hin.

Wegen des Coranavirus hatten die VWS in den vergangenen Wochen die vorderen Bustüren geschlossen gehalten, „um so maximalen Schutz für ihr Fahrpersonal zu generieren“, wie es weiter heißt. „Das Übertragungsrisiko, das sich für den ungeschützt am Lenkrad sitzenden Fahrer beim Fahrscheinverkauf ergeben hätte, führte letztlich zur Einstellung des Ticketverkaufs auf dem Omnibus.“

Siegerländer Busse erhalten geprüften „Spuckschutz“

Jetzt aber würden alle Busse der Wern Group und ihrer Auftragsunternehmer „sehr zeitnah mit einem von der VWS entwickelten und DEKRA geprüften ,Spuckschutz’ ausgestattet. Dieser ermögliche direkten Kundenkontakt beim Ticketverkauf, schalte aber „das Übertragungsrisiko für Fahrer und Kunden nahezu komplett aus“.

Vorrichtungen dieser Art kommen im Zuge der Coronakrise mittlerweile in weiten Teilen des öffentlichen Lebens zum Einsatz. An Supermarktkassen oder in Apotheken sind sie bereits seit Längerem gängig.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio.