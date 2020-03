Selbstständige in Siegen können unter Umständen ihre Krankenkassenbeiträge reduzieren lassen.

Pandemie Corona in Siegen: DAK stundet Krankenkassenbeiträge

Siegen. In der Coronavirus-Krise stundet die DAK für Unternehmen die Krankenkassenbeiträge. Selbstständigen bietet sie an, die Beiträge zu reduzieren.

Die Auswirkungen der Corona-Krise setzen zunehmend auch die deutsche Wirtschaft unter Druck. Die DAK-Gesundheit in Siegen unterstützt laut eigenen Angaben jetzt Unternehmen und Selbstständige in Siegen, die wegen der Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Betroffene können die Stundung ihrer Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung beantragen. Einzige Voraussetzung ist, dass die finanziellen Schwierigkeiten auf die Corona-Krise zurückzuführen sind. Dafür sind keine Nachweise nötig – es genügt ein formloser Antrag, in dem der Schaden glaubhaft dargestellt wird.

Zeit für Solidarität in Siegen

„Die Corona-Krise stellt uns alle vor ungeahnte Schwierigkeiten“, sagt Dirk Heppe, Chef der DAK-Gesundheit in Siegen. „Jetzt ist die Zeit für Solidarität und schnelles Handeln. Daher ist es uns wichtig, unbürokratisch zu helfen.“

Gestundet werden können derzeit die Beiträge für März und April. Wenn die Auswirkungen der Corona-Krise darüber hinaus andauern sollten, bittet die Kasse die Unternehmen in Siegen, sich erneut zu melden.

Selbstständige in Siegen können die Stundung ebenfalls formlos beantragen. Zusätzlich bietet die DAK-Gesundheit ihnen an, die Beiträge zu reduzieren. Das ist für alle Selbstständigen möglich, die noch nicht in der niedrigsten Beitragsstufe eingestuft sind.

Auch dafür reicht laut DAK-Angaben ein formloser Antrag. „Wir stehen der Wirtschaft in Siegen auch in schwierigen Zeiten zur Seite“, sagt Dirk Heppe.

Weitere Informationen zur Stundung von Beiträgen gibt es online auf www.dak.de/beitragsstundung.

