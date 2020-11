Corona in Kreuztal: AWO-Wohnheim bleibt in Quarantäne

Das AWO-Wohnheim im Karl-Carstens-Weg steht nach mehreren positiven Corona fällen seit zwei Wochen unter Quarantäne. Nach einer Neuinfektion wurde die Maßnahme nun mindestens bis zum 27. November verlängert. Aktuell sind sieben Bewohner und eine Mitarbeiterin infiziert. „Im Moment fliegen uns die Nachrichten um die Ohren“, sagt Dr. Andreas Neumann, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe . Eigentlich sei das Wohnheim für die dauerhafte Beherbergung der Bewohner gar nicht ausgelegt, deshalb musste die AWO improvisieren. Dank dem großen Einsatz der Mitarbeiter gelingt das aber gut, so Neumann.

Corona-Isolation in Buschhütten

Im Wohnheim in Buschhütten leben 38 Bewohner, die aufgrund einer Behinderung auf Hilfe angewiesen sind. Die meisten von ihnen gehen einer Beschäftigung in einer Awo-Werkstatt nach. Dass sämtliche Bewohner nun rund um die Uhr unter Quarantäne stehen, stellt die Awo vor einige Herausforderungen.

Dr. Andreas Neumann, Geschäftsführer des AWO-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe Foto: Chiara Hellwig / AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe

Normalerweise ist die Einrichtung tagsüber kaum besetzt, dementsprechend sind auch die Dienstpläne ausgelegt, erklärt Neumann. Deshalb muss nun mehr Personal eingesetzt werden als üblich. „Wir sind eine pädagogische Einrichtung, keine Pflegeeinrichtung“, erklärt Neumann. Die Herausforderungen beginnen bei simplen Dingen wie der Kleidung. Eigentlich tragen die Mitarbeiter Straßenkleidung, einen Umkleideraum gab es nicht. Nun muss das Personal mit FFP2-Masken und Schutzanzügen arbeiten. „Schutzausrüstung war für uns eine neue Thematik, der wir uns corona bedingt stellen mussten“, sagt Neumann.

AWO-Mitarbeiter ziehen an einem Strang

„Wir machen im Moment die Erfahrung, dass die zweite Welle uns deutlich heftiger trifft“, sagt der Geschäftsführer. Während der ersten Welle blieb die Awo komplett verschont. Doch nach dem erneuten Anstieg der Fallzahlen waren bereits mehrere Kitas betroffen und mussten ganz oder gruppenweise geschlossen werden. Die Wohnstätte Adolf-Sänger-Straße und das Haus Ginsterhang in Siegen stehen ebenfalls unter Quarantäne und die AWO-Werkstatt in Deuz musste nach Infektionen geschlossen werden.

Werkstatt geschlossen In der AWO Werkstatt in Deuz haben sich 13 Menschen mit Behinderung und ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, am Mittwoch hat das Kreisgesundheitsamt daraufhin eine Reihentestung durchgeführt. Bis mindestens 25. November gilt dort das Betretungsverbot . 300 Menschen mit Behinderung und 80 hauptamtliche Mitarbeiter sind dort normalerweise tätig.

Die Mitarbeiter von dort müssen nun in den unter Quarantäne stehenden Einrichtungen mithelfen. Nur dieses hohe Maß an Engagement der Mitarbeiter mache es möglich, mit der Situation fertig zu werden, sagt Neumann. „Alle wissen, dass das jetzt erforderlich ist. Alle ziehen an einem Strang.“

Die AWO hat einen eigenen Krisenstab eingerichtet, der mittlerweile rund um die Uhr arbeitet, berichtet Neumann. Schon bei leichtem Verdacht melden sich die jeweiligen Einrichtungsleiter beim Krisenstab, der das Kreisgesundheitsamt informiert. Die Anordnung von Quarantänemaßnahmen und die Überprüfung der Einhaltung liegt in der Verantwortung des Gesundheits- und des Ordnungsamtes, stellt Neumann klar. Doch im Fall von Buschhütten entschied sich die AWO schon vor der Anordnung freiwillig für die Quarantäne.

Bisher keine schweren Corona-Verläufe

„Viele verstehen es gut“, berichtet Neumann. Die meisten Bewohner helfen gut bei der Umsetzung der nötigen Maßnahmen mit. „Es ist aber schon so, dass wir empathisch sein und genau hinschauen müssen“, erklärt Neumann. Manche Bewohner begreifen die Pandemie gar nicht. Diese sind in vielen Fällen aber auch so in ihrer Mobilität eingeschränkt, dass sie von den Umstellungen weniger betroffen sind.

Glücklicherweise zeigen die Infizierten allesamt nur leichte oder keine Symptome. „Bislang sind wir von schweren Verläufen verschont geblieben“, sagt Andreas Neumann.

