Corona in Burbach: Heimhof-Theater streamt Veranstaltungen

Würgendorf. In Burbach bietet das Heimhof-Theater Live-Streams während des Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Nachdem es in allen Theatern im November 2020 Corona -bedingt still geworden ist, möchten die Veranstalter in Burbach laut werden. Daher veranstalten das Kulturbüro und der Virtuelle Hut Streaming-Veranstaltungen im Heimhof-Theater in Burbach .

Der Virtuelle Hut ermöglicht, dass Veranstaltungen aus dem Heimhof-Theater gestreamt werden können. Veranstaltungen, die live – aber ohne Publikum – stattfinden, werden live übertragen oder zum späteren Zeitpunkt gesendet und das Publikum kann zu Hause ohne Maske und Hygieneregeln die Veranstaltung anschauen.

Keine Platzbegrenzung bei beliebter Weihnachtsvorstellung in Burbach

Auf dem Programm stehen Konzerte mit Bino Dola und Marco Bussi sowie mit dem Duo Salzbauer, ein Kabarettabend mit Daubs Melanie und Jörg Fuhrländer, ein Vortrag zum Thema Wald von Dr. Marlies Obier und eine Kleinkunstveranstaltung zum Thema Liebe mit Andreas Richter und Christa Spiess.

Besonders hervorzuheben ist die Kindertheater-Vorstellung „Frau Holle“ mit dem Wittener Kinder- und Jugendtheater. Die Weihnachtsvorstellungen sind oft sehr schnell ausverkauft. Jetzt kann jeder die Veranstaltung zu Hause erleben. Die Veranstaltungsreihe des Kulturbüros sowie das Kindertheater werden durch die Sparkasse Burbach - Neunkirchen unterstützt.

Das Programm im Heimhof-Theater

Samstag, 28. November: 20 Uhr, Bino Dola und Marco Bussi, Gitarre und Schlagzeug (Live-stream)

Sonntag. 29. November, 16 Uhr: Dr. Marlies Obier, Vortrag. Reisen in die Wälder der Welt.

Samstag, 5. Dezember, 20 Uhr: Andreas Richter, Christa Spies spielt Liebeslieder am Flügel.

Samstag, 12. Dezember, 20 Uhr: Duo Salzbauer, Saxophon und Klavier.

Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr: Kindertheater, Frau Holle (Live-stream & Publikum).

Samstag, 19. Dezember, 20 Uhr: Daubs Melanie, Siegerländer Kabarett, am Flügel: Jörg Fuhrländer.



So funktioniert das Format in der Corona-Zeit

1. Im Computer, vom iPad/Tablet oder vom Smartphone auf www.der-virtuelle-hut.de gehen

2. Dort den entsprechenden Button der Veranstaltung wählen.

3. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn die Gäste die Künstler und das Heimhof-Theater mit einer Spende unterstützen würden. In diesen Zeiten stehen Sicherheit und Gesundheit bei kulturellen Veranstaltungen in Burbach an oberster Stelle. Änderungen können sich auf Grund der sich ständig verändernden Corona situation ergeben.

Aktuelle Entwicklungen auf der Homepage der Gemeinde Burbach www.burbach-siegerland.de

