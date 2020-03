Corona: Ganz oft „Happy Birthday“ in Siegener Not-Kita

Siegen. Zweimal Happy Birthday – so lange soll man sich wegen Corona die Hände waschen. Die Kleinen der Kita Kinder(t)räume in Siegen haben viele Fragen

Warum darf ich die Oma nicht sehen? Wieso haben die Erzieher Handschuhe an? Und warum soll ich mir so oft die Hände waschen? Den Jungen und Mädchen in der Kindertagesstätte „Kinder(t)räume“ an der Siegener Hengsbachstraße gehen derzeit viele Fragen zum Coronavirus durch den Kopf.

In der Notbetreuung, die an der Einrichtung des Diakonie-Klinikums Jung-Stilling eingerichtet ist, werden spielerisch Antworten zum Thema Coronavirus gegeben. Verantwortungsvoll wird hier auch darauf geachtet, dass alle verordneten Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. „Natürlich, ohne Ängste zu schüren“, macht Kindergarten-Leiterin Susanne Sting deutlich.

In der Kita geben die Siegener Kinder dem Coronavirus ein „Gesicht“

Damit das gelingt, wird zum Beispiel viel gesungen. „Es gibt kaum ein Lied, das derzeit bei uns so oft zu hören ist, wie das ‘Happy Birthday’“, sagt Susanne Sting. Der Grund: Zweimal hintereinander ist dieser Song so lang wie die Zeit, die zum korrekten Händewaschen empfohlen wird. https://interaktiv.wp.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/#regio

Zudem wird in der Kindertagesstätte viel gemalt, um dem Coronavirus „ein Gesicht“ zu geben. Susanne Sting: „Fantasie ist gefragt, dann sind die Kleinen auch gut abgelenkt.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Das Corona-Newsblog aus dem Siegerland finden Sie hier.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.