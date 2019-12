Siegen/Burbach. Landgericht Siegen: Der frühere Sicherheitsdienst-Mitarbeiter fing erst nach dem eigentlichen Skandal in der Burbacher Flüchtlingsunterkunft an.

Burbach-Prozess: Weiterer ehemaliger Wachmann freigesprochen

„Das war es für Sie und auch für uns in diesem Jahr“, sagt Richterin Elfriede Dreisbach zum ehemaligen Angeklagten: Der 44-jährige frühere Burbacher Wachmann D. ist einen Tag vor Heiligabend, am Montag, 23. Dezember, freigesprochen worden.

Die Gründe ähneln denen, mit denen vor einer Woche bereits ein Kollege aus dem Verfahren ausgeschieden war. Damit bleiben noch 13 Angeklagte im „Burbach-Umfangsverfahren“. Ironischerweise war D. der einzige Angeklagte, den Zeugen regelmäßig als Verantwortlichen für Vorfälle erkannt hatten, die nachweislich lange vor seinem Dienstbeginn gelegen hatten. Dem Mann war die Beteiligung an zwei der insgesamt 54 angeklagten Fälle vorgeworfen worden.

Bewohner zum Wachbüro begleitet – aber nicht ins Problemzimmer gesperrt

D. hatte selbst zugegeben, am 1. August 2014 nach einer Auseinandersetzung einen Bewohner zum Wachbüro begleitet zu haben, der dann im „Problemzimmer“ eingesperrt wurde. Damit sei zumindest der Verdacht entstanden, D. sei Teil des „Systems Burbach“, fasst Oberstaatsanwalt Christian Kuhli zusammen. Die Hauptverhandlung habe jedoch eine andere Einschätzung ergeben.

Der 1. August sei D.s erster Arbeitstag gewesen. Seine Aussage, zu diesem Zeitpunkt über das gesamte Ausmaß der offiziell gar nicht mehr existierenden „Problemzimmer“ nicht informiert gewesen zu sein, könne nicht widerlegt werden. Er sei auch nicht mit dem Einschließen befasst gewesen, habe direkt nach dem Abliefern des Bewohners den Dienst an der Pforte angetreten.

Ex-Bewohner der Burbacher Unterkunft wurden abgeschoben

Auch der zweite Vorwurf bleibt unbewiesen. D. sollte sich am 15 August 2014 mit im „Problemzimmer“ aufgehalten haben, als das berüchtigte Foto entstand, dabei wie der am Mittwoch freigesprochene Kollege Z. „bestärkend“ auf die anderen Beteiligten eingewirkt haben. Er selbst hatte das bestritten, er sei zu dieser Zeit nicht im Dienst gewesen. Dies wurde am 18. Dezember von mehreren Mit-Angeklagten bestätigt.

Auf diese Aussagen habe gewartet, betont D.s Verteidiger. Auch die Kammer folgt diesen Gedanken. Zeugen, die Gegenteiliges bekunden könnten, seien nicht greifbar. Auch am Montag standen alle als Zeugen geladenen Bewohner nicht zur Verfügung. Vorführungsbefehle werden als nicht durchführbar gemeldet, weil die Betroffenen ausgewiesen wurden. Nur drei Polizisten sind in Siegen, von denen zwei sich einmal mehr an nichts erinnern können.

Der dritte Beamten weiß aber noch, dass der von ihm vernommene Zeuge M. jener Bewohner war, der im Video zu sehen ist, einer der Ursprünge des Verfahrens. Er trägt vor, was er im Vorfeld des Verhandlungstages noch einmal gelesen hat, unter anderem die Vernehmungen des M. mit Hilfe einer Dolmetscherin und die Vorlage von Lichtbildern.

Einseitige Ermittlung beklagt

Beide Vorgänge werden von den Verteidigern Oliver Guski und Daniel Walker moniert, nachdem der Polizist erklärt hat, die Reihenfolge der Fotos sei immer gleich geblieben. Das hätte von den Zeugen genutzt werden können, sich abzusprechen, kritisiert Guski und fordert, die Ergebnisse nicht zu verwerten. Walker stört es, dass M. nicht gefragt wurde, ob er selbst durch Schläge die mutmaßlichen Misshandlungen mit befördert habe. Der Verteidiger sieht im Unterlassen dieser Fragen eine einseitige Ermittlung.

Guski stört sich noch daran, dass der Bewohner angegeben hat, Wodka getrunken zu haben, aber nicht nach der Menge gefragt wurde, nach seinem Gewicht oder nach möglichen Drogenproblemen. Es gehe um die Glaubwürdigkeit des Mannes. Zumal die Vernehmungen in der JVA stattgefunden hätten, wo M. seinerzeit einsaß.

Die Verhandlung fand deshalb so kurz vor Weihnachten statt, um die nötigen Fristen zu wahren. Das Burbach-Umfangsverfahren wird am Mittwoch, 8. Januar, fortgesetzt.

