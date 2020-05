Burbach/Neunkirchen: Trauer um Wolfgang Franz

Burbach. Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen trauert um ihren Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Franz. Seit 1994 war er im Vorstand, seit 1998 als Vorsitzender

Mit Wolfgang Franz, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, hat die Siegerländer Wirtschaft am 13. Mai eine bedeutende Persönlichkeit verloren. Der gebürtige Franke war über seine ganze berufliche Laufbahn der Sparkassenorganisation treu.

1994 wurde er zum Vorstandsmitglied der Sparkasse Burbach-Neunkirchen berufen. Seit Juli 1998 stand er dem Institut als Vorsitzender des Vorstandes vor. In dieser Funktion hat er entscheidende Weichenstellungen in der Sparkasse vorgenommen und das Bild des Instituts in der Öffentlichkeit entscheidend geprägt. Mit Sachverstand, Weitblick und unermüdlicher Tatkraft hat er sich für die Belange der Sparkasse, ihrer Mitarbeiter und Kunden eingesetzt.

Sparkasse Burbach-Neunkirchen kontinuierlich weiterentwickelt

Unter seiner Regie habe sich die Sparkasse kontinuierlich weiterentwickelt und zähle heute zu den erfolgreichsten Sparkassen in Nordrhein-Westfalen, schreibt die Sparkasse Burbach-Neunkirchen in einer Mitteilung. „Wolfgang Franz war ein Visionär, der immer wieder neue Ideen auf den Weg gebracht hat“, heißt es darin weiter. „Sein Wirken hat deutliche Spuren hinterlassen, in unserer Region und darüber hinaus“. Über die Hintergründe des Todesfalls gibt die Mitteilung der Sparkasse keine Auskunft.

