Burbach: Naturbadeweiher Holzhausen trotz Corona eingestaut

Holzhausen. Es ist noch nicht absehbar, ob die Badesaison in Holzhausen starten kann – für den Fall der Fälle hat der Heimatverein dennoch vorgearbeitet.

Wenn auch in diesem Jahr wegen der momentan herrschenden Corona-Pandemie noch nicht absehbar ist, ob die Badesaison im Naturbadeweiher Holzhausen starten kann, haben die Mitarbeiter des örtlichen Heimatvereins dennoch die Anlage auf die Sommersaison vorbereitet.

Bereits Mitte Februar wurden die ersten Arbeiten mit dem Rückschnitt der Gehölze und des Schilfsaumes begonnen, in den ersten Märztagen wurde bei einem teilabgesenkten Wasserspiegel Bereiche der Weihersohle in Handarbeit und einer Kehrmaschine der Firma Hering Bau gesäubert. Dann hat das Hochwasser die bereits für die Badesaison auf Vordermann gebrachte Anlage voll getroffen.

Naherholungsraum um den Naturbadeweiher steht wieder zur Verfügung

Die Starkniederschläge am 11. März hatten auch dem am Naturbadeweiher vorbeifließenden Hoorstruthbach einen starken Wasser-Abfluss beschert. Durch eine aus umgestürzten Bäumen gebildete Treibholzsperre ist ein großer Teilabfluss mit beträchtlichen Geschiebemengen breitflächig in den gesäuberten Weiher gelaufen. Eine Nachsäuberung wurde erforderlich. Nachdem vom Bauhof der Gemeinde Burbach die zusammengetragenen Schlamm-Mengen abgeholt wurden, konnte der Wiedereinstau eingeleitet werden.

Nun steht das Areal wieder für Mensch und Tier als Naherholungs- und Lebensraum (sogar der Silberreiher ist häufig zu sehen) zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heimatvereins hoffen für den Sommer das Beste.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

