Burbach. Mit Whiskey, Vampiren und einem Grimmepreisträger verspricht das Burbacher Kulturprogramm wieder einige Höhepunkte für die kommenden Monate.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Burbach: Kleine Gemeinde stellt großes Kulturprogramm vor

Kulturinnovation pur etwa will der Förderkreis Alte Schule im Heimatverein Holzhausen bieten.

Zum Programmstart am Samstag, 8. Februar, zeigen Peter Autschbach und Samira Saygili im Ev. Gemeindehaus in Holzhausen, was sie können. Am Sonntag 19. April tritt das Instrumentalensemble Trio Glissando Stuttgart in der Holzhausener Kirche auf.

Weiter geht es mit irischem Sound, den Besucher am Samstag, 20. Juni, an der Grillhütte Holzhausen nicht nur hören, sondern auch schmecken kann, und zwar mit Paddy goes to Holyhead. Neben einer Whiskey-Bar gibt es Guinness-Bier und dazu wird ein irischer Eintopf gereicht.

Thomas Reis kommt mit „Das Deutsche Reich(t)“

Auf der Wasserscheide weiß auch der Förderverein Heimhof-Theater die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm vor die Bühne zu locken zu locken. Neben dem erfolgreichen Filmpalast, der immer wieder mit cineastischen Höhepunkten für unvergessliche Kinoabende sorgt, wie es seitens der Verwaltung heißt, wird auch in Zukunft wieder einiges geboten.

Dem Wahnsinn sind Tür und Tor geöffnet, wenn am Samstag 11. Januar Subito! mit aberwitzigen Szenen aus dem Leben die Heimhof-Bretter in eine Impro-Bühne im südlichen Siegerland verwandelt. Mit grenzenlosem Spaß geht es am Samstag, 25. Januar, im Heimhof weiter, wenn Thomas Reis mit seinem Programm „Das Deutsche Reich(t)“ keine Obergrenze des schwarzen Humors kennt.

Thomas Borchert und der Tanz der Vampire

Mal ernsthaft, mal melancholisch-romantisch, aber auch mit einem Augenzwinkern soll es am Samstag, 7. März, weitergehen – nämlich „Beflügelt“ mit Thomas Borchert im Heimhof-Theater. Der Musiker und Musical-Darsteller, der bekannt ist als Graf von Krolock aus dem Musical „Tanz der Vampire“, liebt es, seine beiden Leidenschaften Musik und Schauspiel miteinander zu verbinden und so sein Publikum zu unterhalten.

Den Anfang im Programm des Kulturbüros macht die Diapanorama-Vision von und mit Dieter Freigang am Sonntag, 19. Januar. Während des Meraner Stadtspaziergangs präsentiert Freigang die traditionsreiche Kur- und Traubenstadt und bietet dabei die typischen Südtiroler Kontraste: von Weinbergen, Apfelplantagen und Palmenhainen in mediterraner Landschaft geht der Blick hinauf zu schneebedeckten Gipfeln.

Am Samstag, 15. Februar, veranstaltet das Kulturbüro „Das falsch parkende Ufo“ von Moritz Netenjakob. Der Grimmepreisträger und Bestseller-Autor präsentiert seinen Mix aus komischen Beobachtungen, verrückten Einfällen und liebenswerten Figuren auf der Bühne des Heimhof-Theaters.

„Die Prinzessin auf der Erbse“ für die Kleinen

Natürlich gibt es auch wieder etwas für die jungen Besucher. Zum Beispiel wenn am Sonntag, 1. März, Tom Teuer„Die Prinzessin auf der Erbse“ zeigt. Für Kinder ab 4 Jahren wird ein Stück präsentiert über die Neugier und Offenheit gegenüber denen, die irgendwie anders sind.

Erschienen ist kürzlich zudem das Festbuch Burbach – 1219 bis 2019, das anlässlich des Doppeljubiläums 800 Jahre Burbach und 50 Jahre Gemeinde Burbach aufgelegt wurde. Dieses Buch bietet dem interessierten Leser eine Reise durch unterschiedliche Zeitepochen und Themenwelten.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.