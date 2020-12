Burbach: Förderverein Heimhof-Theater hat neuen Vorsitzenden

Burbachs Bürgermeister Ewers (links) überreicht Theo Petera ein Buch mit zahlreichen Erinnerungen an den Förderverein.

Würgendorf. Martin Ditthardt ist neuer Vorsitzender des Fördervereins Heimhof-Theater. Gründungsmitglied Theo Petera wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Im Rahmen der Mitgliederversammlung stand die Wahl des 1. Vorsitzenden des Fördervereins Heimhof-Theater auf der Tagesordnung. Theo Petera, der selbst 2006 zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehörte und seit 2008 die Funktion des 1. Vorsitzenden innehatte, stand nicht mehr zur Wahl. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Martin Ditthardt gewählt. Er ist Vikar der Ev. Kirchengemeinde Burbach und befindet sich derzeit noch in der Ausbildung zum Pfarrer.

Das Heimhof-Theater ist eine bedeutsame Kulturstätte in der Region mit einem abwechslungsreichen Programm und gleichzeitig ein denkmalgeschütztes bauliches Kleinod. In den 50er Jahren war es die Wiege der Kulturarbeit im Dreiländereck. Über Jahrzehnte haben sich renommierte nationale und internationale Künstler verschiedener Genres hier die Klinke in die Hand gegeben. Aber spätestens Anfang dieses Jahrtausends wurde es immer stiller um das Theater.

Burbacher Verein rettet Heimhof-Theater

Durch die Veränderungen bei Dynamit Nobel und dem damit verbundenen Rückzug des Unternehmens aus der Kulturförderung, die Auflösung des Vereins Kulturkreis um die Wasserscheide sowie den beabsichtigten Verkauf des gesamten Gebäudekomplexes drohten dort endgültig die Lichter auszugehen. „Diese Situation war die Geburtsstunde des Fördervereins Heimhof-Theater im Jahr 2006“ erläutert Bürgermeister Christoph Ewers, bevor er die Urkunde der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden an Theo Petera überreichte.

Der Verein konnte damals das renovierungsbedürftige Gebäude für einen Euro erwerben. Nach Sanierungsarbeiten konnte das Theater 2010 wieder eröffnet werden. Unter der umtriebigen und engagierten Leitung von Herrn Petera gelang es 200 Mitglieder für den Verein zu gewinnen und mehr als 800.000 Euro für die Sanierung zu akquirieren.

