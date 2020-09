Burbach: Drei öffentliche Ladesäulen gehen in Betrieb

Burbach. In Burbach wurden an drei Standorten neue Ladesäulen für E-Autos aufgestellt. An den Säulen können jeweils zwei Autos gleichzeitig laden.

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche sollen in Burbach drei öffentlichen E-Ladestationen durch Bürgermeister Christoph Ewers gemeinsam mit Kommunalmanager Achim Loos (innogy Westenergie) in Betrieb genommen werden.

Nachdem seit Dezember 2018 das ehrenamtlich betriebene E-Auto „Hickenmobil“ die Fahrt aufgenommen hat und in diesem Jahr der zweite elektrische Dienstwagen angeschafft wurde, setzt Burbach als Klimakommune weiter auf die Förderung der Elektromobilität: An drei weiteren Standorten sind neue Ladesäulen für E-Autos aufgestellt worden: Flughafenstr. 8 (Siegerland-Flughafen), Ernst-Heinkel-Straße 2 (Industriepark) und Marktplatz 4 (Parkplatz Ortsmitte).

Regenerative Energie in Burbach

„Als Klimakommune möchten wir den Ausbau der E-Mobilität weiter fördern. Die öffentlichen Standorte für die Ladesäulen sind so gewählt, dass man sein E-Auto zum Beispiel während des Besuchs im Gewerbegebiet am Flughafen oder beim Einkaufen aufladen kann“, sagt Bürgermeister Christoph Ewers. Achim Loos, Kommunalmanager innogy Westenergie, ergänzt: „Da der Strom an unseren öffentlichen Ladesäulen zu 100 Prozent aus regenerativen Energiequellen kommt, sollte der Umstieg auf die schadstoffarme und CO2-freie Elektromobilität leicht fallen.“

Alle Ladesäulen haben zwei Ladepunkte mit jeweils 22 Kilowatt, die das gleichzeitige Aufladen von zwei Elektrofahrzeugen zulassen. Bezahlt wird entweder über einen Autostromvertrag oder per Paypal bzw. Kreditkarte. innogy übernimmt bei allen Ladesäulen die Installation, Wartung und den Betrieb inklusive Abrechnung und Servicehotline für die Kunden.

