Bürger im Siegener Lyz für ihre Zivilcourage geehrt

Siegen. Sie schauen nicht weg: Im Siegener Kulturhaus Lyz wurden am Montag Bürger ausgezeichnet, die in besonderem Maße Zivilcourage gezeigt haben.

Sie retteten Menschenleben, halfen der Feuerwehr, einen Brand rechtzeitig zu löschen und der Polizei, Einbrecher und Diebe zu schnappen: Im Kulturhaus Lyz wurden am Montagabend Bürger aus dem Siegerland dafür geehrt, in besonderem Maße Zivilcourage bewiesen zu haben. Der jüngste Alltagsheld ist gerade einmal sieben Jahre alt.

Die Ehrung

Dieser Mut sei in allererster Linie Einstellungssache, sagte Landrat Andreas Müller bei der Begrüßung der Gäste und Preisträger. „Drehe ich mich nur um mich selbst und bin mir selbst am allerwichtigsten, oder gehe ich mit offenen Augen durch die Welt und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn es gefordert ist?“, fragte Müller in die Runde und wandte sich an die Geehrten im Publikum: „Sie haben ganz klar gezeigt, welche Einstellung sie haben: nämlich anpacken, Zivilcourage zeigen, Bürgermut.“

Dirk Schneider, Regionaldirektor der AOK Nordwest und Mitorganisator dieser Veranstaltung, zitierte in seiner Dankesrede den deutschen Schriftsteller Erich Kästner: „Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, wovor wir zögern.“

Daraufhin formulierte er seinen Appell, es den Preisträgern nachzumachen: „Hinsehen und handeln statt wegschauen.“

Die Geehrten

1. Ben und Hannah Ellers

Kurz vor Weihnachten 2018 bemerkten die zehnjährige Hannah und der siebenjährige Ben, dass beim Nachbarhaus Rauch aus den Fenstern stieg, ausgelöst durch eine vergessene brennende Kerzen eines Adventskranzes, wie sich herausstellte. Die beiden machten sofort ihren Vater darauf aufmerksam, der die Feuerwehr alarmierte, so dass der Brand noch rechtzeitig gelöscht werden konnte, bevor das Feuer auf Nachbarhäuser, darunter auch das eigene Haus, übergegangen wäre.

Alltagshelden Ben und Hannah Ellers. Foto: Martin Horn

2. Marita und Uwe Reimer

Als es im Februar in Siegen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung unter zwei Gruppen von Jugendlichen kam, schaute das Ehepaar Uwe und Marita Reimer nicht weg, sondern genau hin – und handelte: sie machten Fotos, riefen die Polizei und konfrontierten damit die beiden Streitparteien. Durch die schnelle und beherzte Reaktion der Reimers konnte Schlimmeres verhindert werden. „Mensch sein bedeutet für mich, etwas für Menschen über zu haben“ begründete Uwe Reimer seine Entscheidung, zu handeln.

Uwe und Marita Reimer sind Alltagshelden 2019. Foto: Martin Horn

3. Roman Bartel

Mit Faustschlägen und Tritten wehrte sich ein Dieb, nachdem ihn der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in Siegen beim Versuch, eine Jacke zu klauen, gestellt hatte. Roman Bartel beobachtete die Szene nicht nur, er griff ein und unterstützte den Detektiv beim Festhalten des Diebes, der es aus dem Laden geschafft hatte. „Das kann doch nicht sein, dass so viele Leute einfach weitergehen – ich musste einfach einschreiten“, sagte Bartel am Montagabend.

Roman Bartel half, als andere wegschauten. Foto: Martin Horn

4. Sascha Frommann

Als in einer Nacht im Mai 2019 ein unbekannter Mann versucht in einen Supermarkt in Rudersdorf einzubrechen, beobachtet Sascha Frommann, der in der Nachbarschaft wohnt, die Szenerie – und reagiert. Er ruft die Polizei und gibt ihr entscheidende Täterhinweise. Das Wohl in seiner Nachbarschaft sei ihm sehr wichtig, deswegen habe er gehandelt, sagt er.

Wurde für seinen Mut gewürdigt: Sascha Frommann. Foto: Martin Horn





5. Timo Socha

Als Timo Socha im Mai vergangenen Jahres um vier Uhr morgens am Kreuztaler Bahnhof auf seinen Zug zur Arbeit wartete, bemerkte er, wie zwei Personen in einen Kiosk einbrachen. Socha reagierte blitzschnell, rief die Polizei und konnte sowohl die Täter als auch ihre Fluchtrichtung so genau beschreiben, dass wenig später der Zugriff erfolgte und die Übeltäter dingfest gemacht werden konnten.

Wurde für sein Engagement am Montagabend geehrt: Timo Socha. Foto: Martin Horn

6. DLRG-Ortsgruppe Siegen

Zwei Wochen lang übernahmen Mitglieder der Siegener Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in den Sommerferien in ihrer Freizeit den Dienst auf Langeoog, um dort am Strand für die Sicherheit von Urlaubern im, an und auf dem Wasser zu sorgen. In dieser Zeit haben Lukas Franzen und Eva Franke zwei Menschenleben gerettet. Beide haben jeweils beobachten und richtig einordnen können, dass ein Mensch in akuter Lebensgefahr steckt. Durch das schnelle Handeln und dem direkten Eingreifen konnten die Personen vom Ertrinken gerettet werden. Die beiden Preisträger lobten bei der Urkundenübergabe die Leistung des gesamten Teams, von denen viele zur Feier gekommen waren. Ohne eine gute Abstimmung, wäre es nicht möglich gewesen.

Nahmen die Ehrung im Namen der DLRG am Montagabend entgegen: Lukas Franzen und Eva Franke. Foto: Martin Horn

