Bombardier in Dreis-Tiefenbach feiert 10.000 Drehgestelle

Dreis-Tiefenbach. Seit 2003 gibt es den Bereich Service bei Bombardier am Standort Siegen. Nun feierte das Unternehmen das zehntausendste überarbeitete Drehgestell

Ob Hochgeschwindigkeits- oder Regionalzug, Lokomotive, U- oder S-Bahn – für sämtliche Arten von Schienenverkehr entwickelt, baut und überarbeitet Bombardier in Dreis -Tiefenbach Drehgestelle. Gerade die Sparte Service ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen und zu einem essenziellen Standbein für das Unternehmen geworden. Bombardier Transportation feierte nun das zehntausendste überarbeitete Drehgestell.

Der Standort Siegen in Dreis-Tiefenbach

„Das Wissen über Drehgestelle hat sich hier zentralisiert“, sagt Dirk Kütting, Leiter des Service-Bereichs für Drehgestelle und Antriebe. Der „Standort Siegen“ im Netphener Stadtteil Dreis-Tiefenbach ist das „weltweite Kompetenzzentrum für Drehgestelle“. Seit fast 120 Jahren werden in dem Werk, das einst von Carl Eberhard Weiss als Schmiedebetrieb gegründet wurde, Drehgestelle für den nationalen und internationalen Schienenverkehr entwickelt und produziert. Auf einer Fläche von 130.000 Quadratmetern entstehen jährlich etwa 3000 neue Gestelle.

Dirk Kütting (links) und Thorsten Linke haben Grund zum Feiern: 10.000 Drehgestelle hat Bombardier in Dreis-Tiefenbach überarbeitet Foto: Tim Haacke

2003 wurde der Service-Bereich in Dreis-Tiefenbach gegründet, der sich um die Überarbeitung der Drehgestelle kümmert, 2016 wurde er nochmals erweitert. Von anfänglich 90 überarbeiteten Gestellen im Jahr ist das Auftragsvolumen auf mittlerweile etwa 1000 gewachsen.

800 Mitarbeiter in Netphen

200 bis 300 Ingenieure gebe es weltweit, die sich auf Drehgestelle spezialisiert haben, schätzt Standortleiter Thorsten Linke – die meisten davon arbeiteten für Bombardier in Dreis-Tiefenbach. „Die Basisentwicklung findet hier statt“, sagt Linke. Insgesamt arbeiten etwa 800 Beschäftigte an diesem Standort, 27 Nationalitäten sind in der Belegschaft vertreten. Internationalität werde bewusst gefördert, so Dirk Kütting, da das Unternehmen auch für internationale Kunden arbeite. Vor allem aber ist das Personal hochqualifiziert für die speziellen Aufgaben. „Ausbildung ist für uns ganz wichtig“, erklärt Kütting. 39 Auszubildende arbeiten aktuell in Netphen, darunter fünf duale Studenten.

Alstom plant Übernahme Der französische Zughersteller Alstom möchte die Zugsparte von Bombardier übernehmen. Die EU-Kommission hat bereits zugestimmt, einige andere Bedingungen müssten noch erfüllt werden, sagt Pressesprecherin Janet Olthof. Im ersten Quartal 2021 soll die Übernahme dann erfolgen. Für den Standort Siegen als gut ausgelastetes und modernes Kompetenzzentrum sei das eine „super Chance“, sagt Olthof. Über 40 Millionen Euro habe Bombardier seit 2008 in den Standort in Netphen investiert. Aktuell lägen Aufträge für 938 Millionen Euro vor, was einer Auslastung für etwa zwei bis drei Jahren entspräche.

„Drehgestelle sind die sicherheitsrelevanteste Komponente bei Schienenfahrzeugen“, sagt Dirk Kütting. Sie tragen die Last der Waggons, sie bringen die Geschwindigkeit auf die Schiene.

Prüflabor und 3-D-Raum in Dreis-Tiefenbach

Ein neues Lokomotivgestell wiegt etwa 16 Tonnen, kostet 250.000 Euro und ist zunächst für 30 bis 40 Jahre Betrieb ausgelegt. Danach könne es in vielen Fällen wieder aufbereitet werden, so Kütting. Damit die Gestelle – und damit die Züge – reibungslos fahren können, sind regelmäßige Inspektionen wichtig. In Dreis-Tiefenbach bietet Bombardier die Prüfung, Wartung, Reparatur und Optimierung für sämtliche Drehgestelltypen an, auch solche, die nicht vom Unternehmen selbst hergestellt wurden.

Neben den spezialisierten Mitarbeitern ist dafür die richtige Ausstattung entscheidend. Der Standort verfügt über spezielle Prüfstände, zum Beispiel einen „Umlaufliegeprüfstand“. „Davon gibt es nicht viele auf der Welt“, sagt Kütting. Dort werden die Gestelle mit Röntgenstrahlen und Ultraschall untersucht, so können kleinste Risse und andere Schäden frühzeitig erkannt – und damit Unfälle verhindert – werden. Im Prüflabor kann außerdem eine 30-jährige Benutzung in wenigen Wochen simuliert werden.

Auch einen 3-D-Raum gibt es in Dreis-Tiefenbach. Dort können die Ingenieure standortübergreifend an virtuellen Modellen arbeiten. „Macht in Kassel einer die Tür auf, fällt hier der Lokführer raus“, scherzt Entwicklungsingenieur Frank Rath.

Aus Netphen auf die Schienen in der ganzen Welt

Die neuen und überarbeiteten Drehgestelle liefert Bombardier an Kunden auf der ganzen Welt. Der Großteil davon sitzt im „Bahnland Europa“, sagt Thorsten Linke – aber nicht nur. Aktuell baut das Unternehmen Drehgestelle für die Straßenbahn in Melbourne. Auch in London, Wien und Stockholm fahren Gestelle aus Dreis-Tiefenbach. „An allen Hochgeschwindigkeitszügen in Deutschland war Bombardier immer beteiligt“, sagt Dirk Kütting. Momentan werden die Drehgestelle für den ICE 4 produziert.

Bei der Überarbeitung kommt es neben der Sicherheit vor allem auf die Schnelligkeit an. Die Kunden verlassen sich darauf, die Teile bald wieder einsetzen zu können. Sechs Tage dauert ein Rädertausch, zehn Tage eine Überholung, 30 Tage die Reparatur eines Drehgestells. Nicht immer geht es dabei um planmäßige Wartungen. Etwa 50 Mal jährlich kommen Drehgestelle nach Unfällen oder Entgleisungen nach Dreis-Tiefenbach. „Das ist unser Geschäft“, sagt Thorsten Linke: auch das Unplanmäßige für die Kunden aufzufangen.

Warum das zehntausendste Drehgestell überarbeitet wurde und wohin es geliefert wird, verraten Linke und Kütting nicht. „Der Kunde möchte anonym bleiben.“

