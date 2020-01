Weidenau. Die Gemeinde Ahmadiyya setzt Zeichen für gesellschaftliches Engagement. An Neujahr kochten die Muslime für das Café Patchwork in Siegen

Betzdorfer Muslime kochen für Siegener Café Patchwork

Eine Gruppe von Muslimen machte sich am Neujahrstag auf den Weg nach Weidenau. Und sie kamen nicht mit leeren Händen: Beladen mit mehreren Töpfen voll frisch gekochtem Essen erreichten sie ihr Ziel, In der Herrenwiese 5. Dort befinden sich die Räume des Café Patchwork, dem Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe.

Normalerweise bietet dort die Diakonie Südwestfalen Menschen, die in Armut und Obdachlosigkeit leben, Hilfe, einen Platz zum Aufhalten und Nahrung. An Neujahr übernahm jedoch die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde aus Betzdorf die Speisung. Drei Familien hatten das Essen im Vorfeld vorbereitet: Reis, Gemüse und Geflügel, dazu Joghurtsauce. Die Jugend der Gemeinde servierte den Hilfsbedürftigen im Café Patchwork die warme Mahlzeit.

„Was gibt es schöneres für uns, als das neue Jahr voller guter Taten zu beginnen, die einem Muslim aus der Lehre des Islams vorgegeben ist“, erklärt Athar Iqbal, Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde. Er ist zuständig für die ehrenamtlichen Tätigkeiten und die humanitäre Arbeit. „Seit zwei Jahren speisen wir die Hilfsbedürftigen fast jeden Monat. Menschen selbstlos zu helfen, gleich welchen Glaubens und welcher Nation, das gehört zur Basis des muslimischen Glaubens“, so Iqbal.

Bürgerschaftliches Engagement

Zuvor hatten die jungen Gemeindemitglieder in der Innenstadt ihres Heimatortes Betzdorf den Müll des Silvesterabends eingesammelt und anschließend gemeinsam gefrühstückt. Zu dieser Neujahrsputz-Aktion hatte bundesweit die Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation aufgerufen. Rund 240 lokale Gemeinden und knapp 6500 ehrenamtlichen Helfer beteiligten sich nach Angaben der Ahmadiyya daran.

Mit solchen Aktionen möchte die Gemeinde ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement setzen und zeigen, dass Muslime in Deutschland die gesellschaftlichen Entwicklungen konstruktiv mitgestalten können. In einer Pressemitteilung zum Jahreswechsel wünscht sich Ahmadiyya „Liebe für Alle – Hass für Keinen“ in Deutschland.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.