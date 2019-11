Siegen. Ein 21-Jähriger hat vier parkende Auto gerammt - und krachte anschließend bei der Weiterfahrt an ein Tor. Zeugen stoppten seine Amokfahrt.

Betrunkener Pkw-Fahrer demoliert fünf Autos und ein Tor

Ein betrunkener 21-jähriger hat in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall insgesamt fünf Autos demoliert. ADer junge Mann war mit seinem Toyota auf der Leimbachstraße in Richtung Autobahn unterwegs, als er gegen vier auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn geparkte Pkw krachte: einen BMW, einen Seat Ibiza, einen VW Golf und einen Smart E. Trotz erheblicher Schäden an seinem eigenen Pkwa, wollte der 21-Jährige noch weiterfahren, kam er kurz darauf erneut von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Tor und eine Hauswand.

Laut Polizeibericht reagierten beherzte Unfallzeugen rasch und zogen den Fahrzeugschlüssel des Toyotas ab - sodass die Karambolage-Tour des Beduselten gestoppt war. Die Polizei nahm daraufhin den Unfallfahrer in Gewahrsam. Es entstand ein fünfsstelliger Sachschaden. (red)