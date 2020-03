Unfall Betrunkener Geisterfahrer prallt auf der A45 in Gegenverkehr

Haiger/Burbach. Zwischen Dillenburg und Haiger/Burbach kollidiert ein Geisterfahrer mit einem Auto, dessen Fahrerin wird verletzt. Es entsteht hoher Sachschaden.

Ein Geisterfahrer auf der A45 hat in der Nacht zu Montag, 2. März, einen Unfall verursacht, die Anschlussstelle Haiger/Burbach gesperrt. Auch die Autobahnpolizei Freudenberg war im Einsatz.

Der 39-Jährige war gegen 1.50 Uhr an der Anschlussstelle Dillenburg falsch auf die Autobahn Richtung Burbach gefahren. Seine Fahrt endete, als er nach knapp einem Kilometer einen schweren Verkehrsunfall verursachte, eine Pkw-Fahrerin wurde verletzt. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Der in Belgien lebende Opel-Fahrer prallte zunächst mit einem Suzuki zusammen, der gegen einen Sattelzug schleuderte. Die Suzuki-Fahrerin, eine 27-jährige Gießenerin, klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen, der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt, ebenso der Unfallverursacher.

Führerschein eingezogen

Die Polizei stellte bei dem 39-Jährigen einen Alkoholwert von knapp einem Promille fest. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Suzuki und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 22.000 Euro. Auf den 39-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

