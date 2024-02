Bei Siegen: Rauch quillt aus dem Motor – was ist da los?

Niederndorf Eine Autofahrerin ist mit ihrem VW in Richtung Niederndorf unterwegs. In der Industriestraße geschieht Unvorhergesehenes und Teures.

Zu einem Pkw-Brand wurde am Mittwoch, 14. Februar, die Feuerwehr-Einheit Niederndorf in die Industriestraße unweit der Firma Klaas und Pietsch geschickt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Eine Autofahrerin war mit ihrem Volvo von Oberfischbach aus in Richtung Niederndorf unterwegs, als aus dem Motorraum plötzlich dichter Rauch aufstieg. Die Frau hielt am rechten Fahrbahnrand an und alarmierte die Feuerwehr. Die Retter hatten die Situation schnell unter Kontrolle. Was auf einen Fahrzeugbrand hindeutete, war tatsächlich ein Motorschaden. Betriebsstoffe waren ausgelaufen und auf den heißen Auspuff getropft.

Die Einsatzkräfte streuten Bindemittel aus, um die Betriebsstoffe aufzunehmen. Die Industriestraße war für die Dauer des Einsatzes nahezu eine Stunde voll gesperrt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland