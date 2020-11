Austraße in Ferndorf bekommt neue Fahrbahndecke

Voraussichtlich bis Freitag, 6. November, ist die Austraße in Ferndorf voll gesperrt. . Der bestehende Fahrbahnbelag wird abgefräst eine Asphalttrag- und -deckschicht wird aufgebracht.

Der Landesbetrieb Straßenbau hat die Oberflächensanierung der städtischen Straße übernommen, die in den letzten Monaten stark belastet und ramponiert worden ist: Als Umleitungsstrecke hat sie den Verkehr der B 508 in Richtung Hilchenbach übernommen, während die Marburger Straße ausgebaut wurde. So war ein Ringverkehr möglich, die verbliebene Fahrbahn konnte ausschließlich dem Verkehr in Richtung Kreuztal zur Verfügung gestellt werden. Eine Ampelregelung, die weitere Staus neben den anderen B-508-Baustellen in Hilchenbach nach sich gezogen hätte, konnte so vermieden werde.

Radweg Richtung Hilchenbach weiter in der Austraße

Die B 508 hat in Ferndorf neue Geh- und Radwege sowie neue barrierefrei ausgestaltete Bushaltestellen bekommen. Wegen des beschränkten Platzes werden Radfahrer in Richtung Hilchenbach allerdings weiter durch die Austraße geleitet.

Während der Fahrbahnsanierung kann die Bushaltestelle in der Austraße, die allerdings nur von Schulbussen angesteuert wird, nicht bedient werden. Fahrgäste müssen in dieser Woche auf die Haltestelle an der Marburger Straße ausweichen.

