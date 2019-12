Siegen. Als ein Eichhörnchen über die Spandauer Straße in Siegen läuft, steigt ein Autofahrer in die Eisen, um dem kleinen Nager das Leben zu retten.

Auffahrunfall: Siegener Autofahrer bremst für Eichhörnchen

Als am Mittwochmittag, 4. Dezember, plötzlich ein Eichhörnchen die Spandauer Straße überquerte, bremste ein Autofahrer (34), der just in diesem Moment an der Stelle vorbeifuhr, stark ab, um das Leben des kleinen Nagetiers zu retten.

Siegener Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro

Dieses Bremsmanöver führte allerdings dazu, dass ein VW-Fahrer hinter ihm nicht rechtzeitig in die Eisen stieg und auf den Ford Fiesta des 34-Jährigen auffuhr, der beim Aufprall leicht verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro.

