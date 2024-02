Siegen. Kleine Kinder in Siegen-Wittgenstein verbringen deutlich zu viel Zeit vor dem Bildschirm. Das kann der Entwicklung immens schaden.

Ob Smartphone, Tablet, Computer oder Spielkonsole: Experten sehen die Zeit, die Kinder in Siegen-Wittgenstein vor dem Bildschirm verbringen, kritisch. Der Medienkonsum im Kreis sei häufig viel zu hoch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In Westfalen-Lippe verbringen 58 Prozent der Vier- bis Sechsjährigen unter der Woche mehr als eine halbe Stunde vor TV, Laptop und anderen digitalen Geräten. Am Wochenende sind es sogar 83 Prozent. Das ergab eine Elternbefragung im Rahmen der AOK-Familienstudie. Der tägliche Medienkonsum für Kinder in dieser Altersgruppe sollte jedoch nach Expertenmeinung eine halbe Stunde nicht überschreiten.

Siegener Expertin: „Ängste können ausgelöst werden“

„Ein zu hoher und falscher Medienkonsum kann sich nachteilig auf die Entwicklung und Gesundheit von Kindern auswirken. Vor allem dann, wenn die Bewegung dauerhaft darunter leidet, Kinder ihre reale Welt nicht mehr erkunden und soziale Kontakte ausbleiben. Wenn Mädchen und Jungen unbeaufsichtigt nicht altersgerechte Inhalte konsumieren, kann das zudem Ängste auslösen“, warnt die stellvertretende AOK-Serviceregionsleiterin Claudia Büdenbender.

Auch interessant

Kritisch ist der tägliche digitale Medienkonsum der Kinder in Westfalen-Lippe auch in der Altersgruppe der Sieben- bis Zehnjährigen zu sehen. Hier wird der von Experten empfohlene Wert von einer Stunde täglich deutlich überschritten. Gleich 72 Prozent der befragten Eltern gaben an, dass ihre Kinder diese Werte am Wochenende deutlich überschreiten, unter der Woche sind es 42 Prozent.

Eltern sollen mit gutem Beispiel vorangehen

Laut der aktuellen AOK-Familienstudie begrenzen Erziehungsberechtigte die Bildschirmzeiten ihres Nachwuchses nicht mehr so stark wie vor vier Jahren. Gaben 2018 noch 86 Prozent der Eltern an, ihren Kindern bis zum 14. Lebensjahr Grenzen bei der Mediennutzung zu setzen, waren es 2022 nur noch 76 Prozent. Bereits bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren würden wesentliche Grundlagen für die spätere Mediennutzung gelegt. Da Kinder durch Nachahmung lernen, böten sich gute Chancen, wenn Eltern mit gutem Beispiel vorangehen

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++