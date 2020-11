Natürlich haben sich Generationen von Abiturienten mit Lessings „Nathan“ oft mehr oder weniger herumgequält. Natürlich ist die Sprache Lessings 240 Jahre nach der Uraufführung des Stücks nicht die der heutigen Zeit ungebändigter Anglizismen und sonstiger sprachlicher Vergewaltigungen. Doch sie ist schön, rhythmisch, fließend, jeder Satz ein Kunstwerk, wenn man sich nur auf sie einlässt. Und das taten die Besucher der vier ausverkauften Vorstellungen am letzten Theaterwochenende vor einer Pause, von der niemand weiß, wie lange sie dauert. Und „Nathan der Weise“ hat eine Botschaft, in Zeiten wie diesen die wichtigste überhaupt: Dass alle Religionen – bei Lessing sind es Judentum, Christentum und der Islam – die absolut gleiche Wertigkeit haben.

„Nathan der Weise“ im Siegener Apollo: Die Handlung

Nathan, ein reicher jüdischer Kaufmann, muss bei seiner Rückkehr von einer Geschäftsreise erfahren, dass seine Pflegetochter Recha beim Brand seines Hauses nur durch den Mut eines jungen christlichen Tempelherrn gerettet wurde. Der wiederum war als Kreuzritter von Saladin, einem muslimischen Sultan, begnadigt worden. Recha und der Tempelherr verlieben sich ineinander, doch zwischen ihnen stehen nicht zuletzt ihre unterschiedlichen Religionen.

Nathans Weisheit äußert sich dabei vor allem in der berühmten Ringparabel: Alle Religionen sind so wenig zu unterscheiden wie drei gleiche Ringe. Nur im menschlichen Handeln erweist sich der wahre Wert einer Religion. Und da schneidet auf der Siegener Apollo-Bühne das Christentum am schlechtesten ab: Deren Oberboss, der Patriarch von Jerusalem, ist nicht nur dafür verantwortlich, dass Christen wenige Tage zuvor alle ihnen in die Hände geratenen Juden, darunter Nathans Frau und seine sieben Söhne, umgebracht hatten.

Der Aufklärer und die Toleranz Gotthold Ephraim Lessing (1729 bis 1781) zählt zu den bekanntesten Dichtern der deutschen Aufklärung. In seinen Dramen und theoretischen Schriften widmete er sich vorzugsweise dem Thema Toleranz. Sein bekanntestes Stück „Nathan, der Weise“ wurde 1783 uraufgeführt. Das Stück spielt in Jerusalem um 1192. Im Mittelpunkt steht die Ringparabel: Darin werden Juden, Christen und Muslime als Religionsfamilie und Einheit dargestellt.

Dem gnadenlosen Patriarchen fällt, als er von der Vergangenheit Rechas erfährt – sie ist das Kind von christlichen Eltern – nichts Anderes ein, als in schneidiger SS-Sprache und mit einem Kreuz in der Hand zu fordern: „Der Jude wird verbrannt.“ Damit meint er Nathan, der Recha in seine Familie aufgenommen und aufgezogen hatte. Aber schließlich ist es der wissende Nathan, der Licht in das komplizierte Familiengeflecht der handelnden Personen bringt. Denn jeder ist mit jedem verwandtschaftlich verbunden.

Apollo-Theater Siegen: Die Inszenierung von Lessings „Nathan der Weise“

Viele namhafte Regisseure von Claus Peymann über Hansgünther Heyme bis George Tabori haben Lessings Meisterwerk inszeniert, andere auch durch krampfhafte Aktualisierungen verhunzt. Das a.gon Theater macht es so: Werkgetreu, aber mit kleinen Verweisen in die Gegenwart – etwa durch den bis an die Zähne bewaffneten Leibwächter des Sultans und den Patriarchen, eher Kinderverführer als Kirchenfürst. Oder auch beides. Georg Luibl schafft aus dieser Nebenrolle großes Kino. Wie alle anderen sieben Mitglieder des Ensembles auch.

Natürlich lebt und stirbt das Stück mit der Besetzung Nathans: Auf Peter Kremer lastet eine riesige Verantwortung, indem er diesen weisen Mann mit aller Lebenserfahrung verkörpert, mit Haut und Haaren in die Rolle hineinkriecht, dabei nie den Gedanken an einen alten Mann aufkommen lässt. Trotz aller Schicksalsschläge resigniert er nicht, ist immer Herr des Handelns, hält alle Fäden in der Hand.

Normalerweise umarmen sich die Akteure am Ende zum Zeichen des Siegs der Toleranz über alle Probleme der unterschiedlichen Glaubenslehren. In Pandemiezeiten wird daraus ein freundschaftlich-herzliches Sich-Zulächeln. Das Publikum ist tief beeindruckt.

