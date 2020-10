Anette Schäfer veröffentlich einen neuen Siegerland-Krimi

Ein Spielplatz mit einer Wippe. Davor Anette Schäfers bekannter Kleiderständer, auf dem diesmal Kinderkleidung hängt- das neue Buchcover des druckfrischen Siegerland Krimi: „Entzweit“.

Der Weihnachtsmarkt „Lichterglanz im Park“ im Dreslers Park in Kreuztal 2018: ziemlich verregnet und wenig besucht. Anette Schäfer hatte dort einen Stand um ihre selbst geschriebenen Bücher zu verkaufen. „Ich hatte wenig zu tun und bei dem schlechten Wetter und den Blick auf den Feuertonnen-Mann, der mir gegenüber stand, kam dann meine Idee für meinen neuen Krimi“, sagt die Autorin.

Siegenerin Anette Schäfer schreibt während des Corona-Lockdowns

Das vierte Buch der Siegenerin heißt „Entzweit“ und es ist wieder ein Krimi. „Die Idee kam mir zwar im Dezember 2018. Dann kam aber noch mein Liebesroman ‘Ein Herz und ein Krönchen’ dazwischen. Im Dezember 2019 erinnerte ich mich dann an die Zeit auf dem Weihnachtsmarkt 2018,“ sagt die Autorin. Nach dem sie dann recht zügig den Prolog geschrieben hatte, wusste sie erst einmal nicht mehr weiter. Im März brach dann die Corona-Pandemie in Deutschland aus und die Hochzeitsrednerin hatte plötzlich sehr viel mehr Zeit zur Verfügung. Der Lockdown sei für sie Fluch und Segen zugleich gewesen. Auf der eine Seite war sie sowieso mehr zu Hause und fand dadurch auch die Muse zum Schreiben. Andererseits sei die Phase des Alleinseins für die aufgeschlossene „Beziehungsperson“, wie sie sich selbst bezeichnet, hart gewesen.

Dennoch schrieb sie einfach drauf los. Ohne ein Konzept im Kopf zu haben: „Bei meinen anderen drei Büchern hatte ich immer einen ungefähren Plan im Kopf wie das Buch aussehen sollte. Das war jetzt anders. Es ist alles während des Schreibprozesses entstanden.“ Für die ehemalige Marketerin war das aber kein Problem und sie sei dankbar, dass sie sich sehr gut auf sich selbst verlassen könne. In ihrem früheren Beruf musste sie oft viele Sachen gleichzeitig Koordinieren und Planen, daher entwickelt sie während des Schreibens einen Plan in ihrem Kopf: „Am meisten Spaß hatte ich wieder das Ende zu schreiben. Da laufen alle Fäden zusammen und man muss gucken, dass man keinen wichtigen davon verliert“, sagt Anette Schäfer.

Der neue Siegener Krimi „Entzweit“

Für ihren Krimi „Entzweit“ ist die Autorin wieder auf eine Recherchereise gegangen, diesmal ging es dafür ins Wittgensteiner Land. „Ich bin viel herumgefahren und habe nach Spielorten gesucht. Wenn man schon lokal schreibt, muss es auch stimmen und nah an den Leuten sein“, sagt Anette Schäfer. Beim Erkunden des Wittgensteiner Lands habe sie die schöne Umgebung Siegens neu für sich entdeckt.

„Meine Hauptfigur Johanna Daub ist dieses Mal natürlich wieder dabei. Ihr Kollege Holger Stein ist in der Rehaklinik in Bad Berleburg. Es gibt außerdem einen neuen Charakter, den ich sehr mag“, erzählt Schäfer. Sie spricht von der der neuen Kollegin Clara Sonneborn, die gerade frisch ihre Polizeiausbildung abgeschlossen hat und gerne in Redewendungen spricht. „Ich habe Redewendungen schon immer geliebt. Es war ein spannender Prozess diese in Claras Sprechweise mit einzubauen“, sagt Anette Schäfer. Die Autorin möchte aber nicht zu viel über ihren neuen Krimi verraten. Auf dem Buchcover erfährt der Leser, dass es zwei Handlungsstränge gibt: Zum Einen die Entführung des siebenjährigen Karl aus dem Wilgersdorfer Kinderheim, der nach drei Tagen aber wieder gesund und und heile auftaucht. Zum Andern kommt eine totgeglaubte Witwe zurück ins Siegerland. Die Ermittlerin Johanna Daub entdeckt zuerst keinen Zusammenhang, doch dann verwindet ein weiteres Kind auf dem Weihnachtsmarkt in Kreuztal. „Der Krimi spielt in den vier Dezemberwochen und im Epilog geht es dann um Heiligabend“, erläutert Anette Schäfer.

Die Vorlesungen im Siegerland

Die Autorin wollte gerne vor dem ersten Siegener Krimifestival am 17. Oktober fertig werden. Dieses fand im Heimhof-Theater in Burbach statt. „Ich habe die Livelesungen vermisst. Der Austausch mit meinen Lesern ist mir besonders wichtig. Die kommen wegen mir und meinen Büchern dorthin und das ist immer noch die beste Belohnung, die ich mir vorstellen könnte“, sagt Anette Schäfer. Passend zum Buch hat Schäfer auch noch ein Lied geschrieben. Sie hat Gesangsunterricht genommen und will ihren Song auf den Lesungen vortragen. Außerdem immer dabei: der Kleiderständer von ihrem Buchcover. „Die Idee hat sich jetzt für meine Krimis so etabliert. Ich komme aus dem Marketing und fand es damals toll, dass ich meine Requisite vom Cover auch mit zu den Vorlesungen nehmen kann.“

Sie veranstaltet in den nächsten Wochen eine kleine Lesungsreihe in Siegen, Freudenberg und Hilchenbach. Die Verstaltungen werden durch Corona intim und klein ausfallen. „Natürlich wird das anders, aber eigentlich mag ich es sehr in kleineren Gruppen zusammen zu kommen. Dann können auch besser Fragen gestellt und beantwortet werden“, erläutert Schäfer. Außerdem plant sie im Januar und Februar noch weitere kleine Lesungen. Der Krimi„Entzweit“ ist 376 Seiten lang und erscheint wieder in Anette Schäfers eigenem „Krönchen Verlag“ und hat eine erste Auflage von 2.000 Büchern. Den Krimi gibt es ab sofort für 12,90 Euro in den lokalen Buchhandlungen zu kaufen.

