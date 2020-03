Homogenität ist es nicht allein, was das American String Quartet so außergewöhnlich macht. Auch nicht ihre Spieltechnik und Virtuosität. Das zeigten die Musiker nun auch dem Hilchenbacher Publikum im Gebrüder-Busch-Theater. Es ist die absolute Harmonie von vier Musikern und ihren Streichinstrumenten, erworben und erspielt in fast einem halben Jahrhundert gemeinsamen Musizierens. Jeder von ihnen ist ein Virtuose auf seinem Instrument und solistisch unterwegs. Gemeinsam loten sie alle dynamischen Facetten ihrer Werke aus. Mal federleicht, mal kräftig zupackend, dann geheimnisvoll, um dann einen Takt später die Saiten buchstäblich glühen zu lassen.

Cellist Wolfram Koessel lässt sein Instrument direkt am Anfang des Abends wohl etwas zu stark glühen. Eine Saite reißt. „Sorry“, sagt er, geht hinter die Bühne und macht eine Reparaturpause, sicherlich erstmalig in der langen Geschichte der Reihe „Meisterliche Kammermusik“ des Gebrüder-Busch-Kreises. „Vielleicht müssen wir den ersten Satz noch einmal spielen“, sagt Violinist Peter Winograd. Doch das meint er nicht ernst.

Atemlose Reise durch ein Komponistenleben

Beethoven wusste, dass die Messlatte für Streichquartette ziemlich hoch lag. Wer Ende des 18. Jahrhunderts etwas auf sich hielt, bediente diese Gattung. Also auch Haydn und Mozart. Beethoven komponierte insgesamt 16 Streichquartette. Das American String Quartet präsentiert drei davon, alle aus unterschiedlichen Schaffensphasen. Als er das Quartett Nr. 4, c-Moll schrieb, war er noch in den Zwanzigern. Entsprechend leicht und unterhaltsam kommt das Werk rüber. Ein perfekter Einstieg für das Publikum und ein passendes Aufwärmprogramm für die Künstler. Sein Streichquartett Nr. 10 Es-Dur, beginnt ruhig, um dann wie ein Feuerwerk zu enden.

Ein Jahr vor seinem Tod beendete Ludwig van Beethoven sein Quartett Nr. 14. Da war er schon seit Jahren taub. Es ist eine 40-minütige atemlose Reise durch ein Komponistenleben mit ruhigen Tönen, Fugen und viel Klangstärke. Immer wieder nimmt das Stück Anlauf zu furioser Höchstgeschwindigkeit. Der stetige Wechsel von rhythmischem Vielklang und großer Ruhe lässt weder den Musikern noch dem Publikum Zeit zum Luftholen. Das verschafft sich Gehör durch begeisterte Bravo-Rufe und Klatschen. Da kommt im Theatersaal mehr Stimmung auf als bei den gleichzeitig stattfindenden Geister-Spielen der Fußball-Profis auf dem grünen Rasen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.