Allergie: Siegen warnt vor Gefahr durch Beifuß-Ambrosie

Siegen. Die Pollen der Beifuß-Ambrosie können Heuschnupfen und schweres Asthma auslösen, warnt die Umweltabteilung der Stadt Siegen.

Vor der allergieauslösenden Wirkung der Beifuß-Ambrosie warnt die Siegener Umweltabteilung. Die Pollen können Heuschnupfen und schweres Asthma auslösen, wie es in einer Mitteilung heißt – und „auch in Siegener Gärten und in der freien Landschaft ist die bis zu 1,5 Meter hohe Pflanze immer noch vereinzelt anzutreffen“. Noch sei es möglich, etwas gegen die Ambrosia artemisiifolia – so der lateinische Name – zu unternehmen.

„Die Beifuß-Ambrosie dürfte bald ihre volle Größe erreicht haben und steht kurz vor der Blüte“, sagt Dr. Martin Wiedemann, Biologe in der städtischen Umweltabteilung. „Spätestens jetzt sollte die Pflanze entfernt werden, bevor sie anfängt zu blühen und ihren allergieauslösenden Pollen freisetzt.“

Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten, wie die Umweltabteilung betont. Allergiker sollten den Umgang mit der Pflanze meiden und Nicht-Allergiker einige Schutzmaßnahmen beim Entfernen beachten. Vor dem Ausreißen sollte die Pflanze unbedingt vorsichtig mit einer Plastiktüte umhüllt und danach im Restmüll entsorgt werden.

In Siegen Beifuß-Ambrosie vor allem unter Vogelhäuschen entdeckt

Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Beifuß-Ambrosie wurde vor allem über mit Ambrosia-Samen verunreinigtes Vogelfutter unbeabsichtigt nach Mitteleuropa eingeführt. Auch in Siegen ist die Pflanze bislang vor allem unterhalb von Vogelfutterhäuschen entdeckt worden, außerdem wurden Exemplare auf einem Acker in Seelbach gefunden, wie die Stadt mitteilt. Obwohl diese Ambrosien umgehend entfernt wurden, könne nicht ausgeschlossen werden, „dass sich die Pflanzen in Zukunft weiter ausbreiten und auch dieses Jahr wieder in der freien Landschaft und in Gärten anzutreffen sind“.

Wer den Verdacht hat, dass eine Beifuß-Ambrosie im eigenen Garten oder in der Umgebung wächst, kann bei der Umweltabteilung der Stadt Siegen unter 0271/404-32 82 ein Informationsblatt über die Pflanze anfordern.

