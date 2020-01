Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktives Museum: Erweitert und hauptamtlich

Das an der Stelle der ehemaligen Synagoge eingerichtete Aktive Museum Südwestfalen ist nach seinem letzten Öffnungstag im Dezember in eine Umbaupause gegangen. Im Januar werden die Exponate ausgeräumt und in Bunkerzellen im Obergeschoss gelagert, im Februar starten die Bauarbeiten zur Erweiterung.

Seit Jahresbeginn wird das Aktive Museum durch eine pädagogische Fachkraft auch hauptamtlich unterstützt. Damit gehe ein „Traum in Erfüllung“, sagte Vorstandsmitglied und Stadtverordnete Traute Fries (SPD) im Rat. Die Kosten tragen Stadt, Land und Landeszentrale für politische Bildung.

1069 Schülerinnen und Schüler haben im vorigen Jahr an 108 Führungen im Aktiven Museum, alternativen Stadtrundgängen und Friedhofsführungen teilgenommen. Insgesamt wurden mit den Angeboten 3747 Personen erreicht.