Adventskalender für Siegen: Schwibbögen im eigenen Design

Adventskalender für Siegen- Alle Türchen

Eine große Auswahl an Stoffen und Nähzubehör bietet Iris Ramroth in ihrem Geschäft „Tharida“ in der Marburger Straße 8 in Kreuztal. Ob für den Mund-Nasen-Schutz, Kleidung, Kissen oder was auch immer – in dem Fachgeschäft wird gewiss jeder Kunde fündig. Neuerding erweitert auch saisonale Dekoration das Sortiment. Bummeln in Kreuztal geht nun wegen des Lockdowns nicht mehr. Aber es gibt auch einen Online-Shop: tharida.de

Foto: Kai Osthoff