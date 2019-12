Buschhütten. Axel E. Barten führt das Familienunternehmen in der siebten Generation. Er ist der Uni Siegen eng verbunden.

Achenbach Buschhütten: Axel E. Barten wird heute 70

Axel E. Barten wird am heutigen Montag 70 Jahre alt. 1976 trat er nach dem Maschinenbaustudium in das damals 525 Jahre alte Familienunternehmen Achenbach Buschhütten als Entwicklungsingenieur ein. 1981 übernahm er in der siebten Generation in direkter Linie nach Engelhard Achenbach die Geschäftsführung von seinem Vater Dr.-Ing. Ernst-Heinrich Barten und baute das Unternehmen zum High-Tech-Anlagenbauunternehmen und Weltmarktführer für Nicht-Eisen-Metallwalzwerke, Folienschneidmaschinen und verfahrenstechnische Anlagen zur Walzöfiltration und Abluftreinigung aus.

In der von ihm mitgegründeten „Global Aluminium Foil Rollers Initiative‘“ treffen sich seit 10 Jahren alle namhaften Folienwalzer weltweit regelmäßig, um sich über die technischen Möglichkeiten der Weiterentwicklung auszutauschen. Die Entwicklung von 2.000 Metern pro Minute schnelllaufenden zwei Meter breiten Walzwerken für sechs Mikrometer dünne Aluminiumfolien legte die Basis für den Ruf von Achenbach als Spezialist und Qualitäts- und Technologieführer im Weltmarkt.

Auf Basis der frühen Exporttätigkeiten seines Vaters seit den 1950er Jahren eroberte Axel E. Barten neue Märkte wie insbesondere China, Korea, Indien, Japan und Türkei. Bei einer seiner ersten Akquisitionsreisen nach China überlebte er 1979 einen Flugzeugabsturz. Er traf schwierige Entscheidungen wie die Schließung der Walzengießerei.

Der Siegener Uni eng verbunden

Von 2008 bis 2013 war Axel E. Barten Mitglied des Hochschulrats und blieb der Universität bis heute eng verbunden. Engagiert ist er an der Spitze des Verbandes der Siegerländer Metallindustriellen und der Unternehmerschaft Siegen-Wittgenstein. Aktuell entsteht in zwei 120 Jahre alten ehemaligen Gießereihallen in einem Kooperationsmodell der „Campus Buschhütten“. Die Nachfolge von Axel E. Barten ist geregelt: Bereits seit zehn Jahren ist mit Dipl. Wirt.-Ing André E. Barten die achte Generation an der Spitze des Familienunternehmens, seit 2012 als zweiter Geschäftsführer.

