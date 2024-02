A 45 bei Siegen: Golf verliert Verfolgungsjagd gegen Polizei

Siegen Dortmunder Beamte wollen auf der Autobahn einen Wilnsdorfer kontrollieren. Der Mann ist damit nicht einverstanden und gibt Vollgas.

Die Polizei Dortmund stoppte am Dienstag, 13. Februar, eine Verfolgungsfahrt auf der A 45 bei Siegen in Richtung Dortmund. Man könne von Glück reden, dass bei der Fahrt des 31-Jährigen aus Wilnsdorf nichts Schlimmeres passiert und niemand verletzt worden sei, so die Beamten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Demnach wollte eine Streifenwagenbesatzung den mit zwei Personen besetzten Golf gegen 10.30 Uhr überprüfen. Zunächst folgte das Auto den Anhaltezeichen der Polizei, dann aber beschleunigte der Fahrer und versuchte, zu flüchten. Der Golf rammte ein unbeteiligtes Auto. Erst in Höhe Siegen stoppten die Beamten den VW.

Polizei beziffert Schaden auf etwa 5000 Euro

Es besteht der dringende Verdacht, dass der polizeibekannte Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto fuhr. Daher wurde ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, so die Beamten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland