41 Autos in Siegen und Betzdorf beschädigt: Polizei hat Spur

Siegen/Mudersbach. Nachdem in den vergangenen Tagen massenhaft Autoscheiben mit Steinen und Metallteilen eingeworfen wurden, sucht die Polizei nach einem Fahrzeug.

Im Fall der gehäuften Sachbeschädigungen an Autos hat die Polizei Betzdorf eine Spur. In den vergangenen Tagen waren in Mudersbach und im Siegener Süden Dutzende Autoscheiben eingeworfen worden.

Die Betzdorfer Ermittler suchen im Zusammenhang mit dieser Vandalismus-Serie nach einem dunklen Kombi unbekannten Fabrikats, an den ein Anhänger mit heller Plane gekoppelt war. Auf der Plane war eine auffällige, großflächige, aber nicht zu entziffernde Schrift, so die Beamten.

Dunkler Kombi mit Anhänger gesucht

Im Bereich der Polizeiinspektion Betzdorf wurden inzwischen insgesamt 22 Fälle registriert, bei denen Pkw mit Steinen oder Metallteilen beschädigt wurden. In den angrenzenden Siegener Ortsteile, vorwiegend in Niederschelden, seien es nochmals 19 Fälle gewesen. Der Schaden allein im Betzdorfer Bereich wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Gespann nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 oder der Polizeibezirksdienst in Mudersbach unter 02745/8130 entgegen.

