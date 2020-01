Bauvorhaben 23 Parkplätze weniger in Siegen: Abrissarbeiten vorbereiten

Siegen. In Nähe zum Siegener Bahnhof beginnen die Vorbereitungen für den Abriss und späteren Bau des Johann-Moritz-Quartiers. Daher entfallen Parkplätze.

Am künftigen Johann-Moritz-Quartier in der Siegener Innenstadt steht die Parkfläche in der Fürst-Johann-Moritz-Straße, die sich gegenüber des Optikers befindet und rund 20 Stellplätze umfasst, ab Freitagvormittag, 10. Januar, nicht mehr zur Verfügung.

Bereich für Siegener Johann-Moritz Quartier mit Bauzaun gesichert

Gleiches gilt für die drei Parkplätze vor der ehemaligen Sparda-Bank. Hintergrund: Für die Abrissarbeiten im Zuge des Bauprojekts „Johann-Moritz-Quartier“ wird der Bereich um das abzureißende Gebäude durch einen Bauzaun gesichert. Das schließt die Parkfläche mit ein.

