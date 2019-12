Kommunalpolitische Trauerspiele, beeindruckendes Engagement: Steffen Schwab hat ein paar Themen ausgewählt, die bewegen – so oder so.

2019 im Siegerland: Tolle Menschen machen Hoffnung

Auch diese Themen , die Steffen Schwab ausgewählt hat, machten Schlagzeilen. An den Maßstäben dessen, was wirklich wichtig ist, mögen sie vielleicht scheitern. Aber sie haben bewegt – positiv wie negativ-

1. Menschen, die was bewegen

Es sind die besonders schönen Stunden für den Reporter, die er mit Menschen, die was bewegen, verbringt. Die für ihr Projekt brennen, nicht für die eigene Prominenz. Meine Auswahl ist subjektiv und einfach den Begegnungen geschuldet, die im Laufe des Jahres möglich wurden: mit den Eschenbachern, die in der alten Schule ihre Kita neu aufgebaut und sich dafür in einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben. Mit den Leuten vom Ginsburgverein, die die Ruine zu einem attraktiven Lern- und Erlebnisort und somit zukunftsfest machen. Mit den Mädchen und Jungen der Ruanda AG am Gymnasium Netphen und ihren Lehrerinnen, die praktisch und mittlerweile fast selbstverständlich leben, dass Entwicklungszusammenarbeit in zwei Richtungen geht, von ihnen aus und zu ihnen hin. Mit dem Team der Hilchenbacher Klimawelten, die beweisen, dass es manchmal wirklich genügt, eine Idee und ein Ziel zu haben. Mit den Leuten vom Herzstück, dem ehrenamtlichen Café-Projekt mitten in Hilchenbach. Oder mit Menschen wie Reinhard Gämlich, dem nun pensionierten Hilchenbacher Stadtarchivar, und Eckhard Dippel, dem ehrenamtlichen Ferndorfer Museumsleiter, die, weil sie nie auf persönliche Anerkennung aus waren, das ihnen verliehene Bundesverdienstkreuz mit großem Stolz tragen.

2. Die Stadt Hilchenbach: Ein Jammer

Ein Jammer. Ihr kultureller Marktplatz: mehr Zankapfel als Zukunftsprojekt. Der Umgang mit ihrer Jugend wie mit Störenfrieden, nicht mit Hoffnungsträgern. Ihre Vision für die Südwestfalen-Regionale: Fehlanzeige. Ihr Bilderstreit: Ein Spektakel um ein unschuldiges Gemälde im Ratssaal mit wechselnden Eigentümern und den Umgang mit der AfD. Und dann solche Klamotten wie die mit den Pferdeäpfeln beim Martinszug… So viel Ungeschicklichkeit, so wenig Weitblick – da tut schon das Zusehen manchmal ziemlich weh. Und da wundert es überhaupt nicht, dass der gesamte Rat seinen Bürgermeister Holger Menzel nicht mehr haben will und trotzdem nicht imstande ist, noch irgendjemanden für die Führung dieses schönen, im eigenen Saft versumpfenden Städtchens zu gewinnen.

3. Zusammenleben: Rauer Ton und Hoffnungsträger

Der Ton wird rau in dieser Gesellschaft. André Schmidt, der Siegener Sozialdezernent, wird Adressat von Bedrohungen, initiiert durch Falschmeldungen in Rechtsaußen-Onlineportalen. Die Hetzer vom „3. Weg“ und ihre Anhänger beschallen nicht nur regelmäßig die Siegener Innenstadt, sondern instrumentalisieren die Trauer um den von einem 15-Jährigen erstochenen Bewohner des Fischbacherbergs und stören die Parade der Lesben, Schwulen, Trans- und queeren Menschen zum CSD. Da tut es gut, eine entschlossene Antifa-Bewegung in der Stadt zu wissen und junge Menschen zu sehen, die – wie im März in Hilchenbach – für einen Flashmob gegen Rassismus auf die Straße gehen. Und es tut gut, im Beruf und im Ehrenamt aktive Menschen bei der Feuerwehr, der Polizei, den Rettungs- und Sanitätsdiensten und Einrichtungen wie dem Technischen Hilfswerk zu wissen, die immer für andere da sind, helfen und schützen. Zum Glück gibt es eine Reihe von Gelegenheiten im Jahr, denen Anerkennung auszudrücken, ohne die Zusammenleben in einer Gesellschaft nicht funktioniert. Bleibt die Sache mit dem Respekt für den Alltag: Warum verstehen so viele dieses Fremdwort auf einmal nicht mehr?

4. Feiernde Dörfer und Städte: Jede Menge Jubiläen

Zwei Schriftstücke haben in diesem Jahr fast allen Städten und Gemeinden und vielen Dörfern im Siegerland Anlass zum Feiern gebeben. Vor 50 Jahren trat das zweite Siegerland-Gesetz in Kraft aus dem Burbach, Neunkirchen, Wilnsdorf, Kreuztal, Hilchenbach, Freudenberg und Netphen in ihren heutigen Grenzen hervorgingen. Das wurde fast überall gefeiert, meist ein Wochenende lang, in Kreuztal und Burbach darüber hinaus sogar das ganze Jahr hindurch. Deutlich älter ist der Eintrag im „Mannbuch“ der Herren von Bicken auf der Burg Hainchen, der vor 675 Jahren Orte wie Walpersdorf, Frohnhausen, Unglinghausen, Oechelhausen, Obersdorf, Alchen oder Rinsdorf erstmals erwähnt. Und sogar 700 Jahre alt ist die erste Urkunde, in der Oelgershausen vorkommt. Überall sind Menschen zusammengekommen, haben sich mit der Geschichte ihres Ortes befasst und gemeinsam das Fest so vorbereitet, wie sie es feiern wollten: die einen ganz groß, die anderen fast schon eher familiär, alle so, dass jeder und jede sich eingeladen fühlen durfte.

5. Die Stadt Netphen: Wasser und Eis

Auch so ein Trauerspiel mit Unterhaltungswert für Nichtbetroffene. Die Reihen in der Politik schließen sich – gegen Bürgermeister Paul Wagener, der nur noch von der UWG unterstützt wird. Solchermaßen paralysiert wird gestritten, welche Siegbrücke in Dreis-Tiefenbach die baufälligste ist und wie das Omnibus-Jubiläum 2020 wohl am besten zu feiern sei.

Der Traum von der Wiedereröffnung einer Eishalle, zuletzt unter dem Arbeitstitel „Beach and Ice 57“, ist so gut wie ausgeträumt. Ideen für Großprojekte wie der Neubau einer Stadthalle auf der Braas werden schnell die Bremsklötze untergelegt – zu führen ist erst einmal die neue Auseinandersetzung, wer eigentlich Motor im Rathaus ist: der Bürgermeister oder sein künftiger Beigeordneter. Dass sich für diesen Posten, trotz auf fast drei Monate aufgeblasener Bewerbungsfrist, so recht niemand interessiert, verwundert nicht. Gegen Ende einer überlangen sechseinhalbjährigen Wahlperiode haben sie sich in Politik und Verwaltung, so scheint es, gegenseitig alle miteinander so richtig satt.

Netphen, neuerdings mit dem originellen Slogan „Heimat mit Herz“ unterwegs, wird noch ein bisschen auf frischen Wind warten müssen. Näher liegt der nächste Streit: Der geht um die Erhöhung der Grundsteuer.

