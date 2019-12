2019 im Siegerland: Jahr mit tollen Menschen und Momenten

Was hat uns 2019 bewegt? Nicht unbedingt das, was objektiv als wichtig gilt. Bis Ende November hat Redakteurin Jennifer Wirth unsere Lokalredaktion unterstützt. Jetzt blickt sie noch einmal auf ihr Jahr 2019 im Siegerland zurück.





1. Begegnungen mit beeindruckenden Menschen im Siegerland

Besondere Begegnungen durfte ich in diesem Jahr häufig erleben. Nachhaltig beschäftigt hat mich der Besuch bei Birgit Gerhardus für unsere Mutmacher-Serie im Spätsommer. Die Stärke und Positivität von Birgit Gerhardus hat mich überwältigt. Obwohl sie unter der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leidet, ist sie ein Sonnenschein und schenkt vielen anderen Betroffenen Licht, in den dunkelsten Momenten. In meinen Augen ist sie eine Heldin.

Auch bewegend: der Besuch beim Ehrenamtler-Projekt Generationsbrücke in Freudenberg. Dort kommen zwei Personengruppen zusammen, die sich nach Aufmerksamkeit sehnen und viel voneinander lernen können. Kindergartenkinder besuchen regelmäßig Senioren in deren Einrichtung. „Ich will stehen! Ich bin nicht alt!“ War die Seniorin zuerst noch an ihren Rollator gebunden, so hat sie Dank der Energie ihres Mini-Tandempartners neue Kräfte mobilisiert. Ausgelassen spielte sie und vergaß für eine Stunde ihre Gebrechen. Eine großartige Aktion, von der alle Seiten profitieren.



2. Aktionen: Müsener Hafenfest und die Littfelder Schmiede Krämer – etwas besonderes

Ein Pferd auf dem Flur – oder auch zwei. Bunte Söckchen an den Hufen. Ponys zu Besuch in der Pflegeeinrichtung St. Anna in Netphen. An Demenz erkrankte Menschen dürfen die Mini-Pferde streicheln und bürsten. Während die Tiere sehnsüchtig auf die verteilten Möhrchen schielen, futtern die Bewohner sie lieber selbst auf. Herrlich ehrlich und ganz ungezwungen.

Aber wenn ich auf mein Jahr im Siegerland zurückblicke, dann denke ich bei besonderen Aktionen – abgesehen von Kultur Pur auf dem Giller – vor allem an Müsen. Ein Dorf, das irgendwie anders ist. Mit einer ganz besonderen Dynamik und einem großen Zusammenhalt. Ein bisschen verrückt sind die Bewohner des Hilchenbacher Dorfes schon. So ließen sie mich mit ihrer Muzena durchs Freibad düsen. Unter den wachsamen Augen der geschulten Crew durfte ich eine Partytruppe um Fontäne und Cocktailinsel manövrieren. Beim Hafenfest ist eben irgendwie alles möglich – auch, dass ein umgebauter Kutter im Feuerwehr-Look per Kran ins Becken schwebt.

Und wenn wir schon beim Selbermachen sind: Der Littfelder Martin Fick hat mich in die Kunst des Schmiedens eingeführt. Das war eine besondere Erfahrung, für die ich dankbar bin. In der denkmalgeschützten Schmiede Krämer konnte endlich der Betrieb starten, nachdem der Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen viel Zeit und Geld investiert hat, um das alte Gebäude wieder fit zu machen.



Einfach fabelhaft war die Aktion von Antje Krämer im Sommer. Ihre Mission: Bürger für Bürger – gemeinsam den Gerberpark wieder zum Leben erwecken. Mit einfachsten Mitteln boxte sie ihre Idee durch und sorgte damit für eine Welle des Engagements. Wochenlang gab’s Programm in dem sonst eher verwaisten Gebäude. Raubritter, Kinderschminken, Waffelbacken – irgendwie von allem etwas und irgendwie ganz unkompliziert. Daumen hoch!



3. Diskussionen: In Netphen und Hilchenbach wird Kommunalpolitik wahrlich gelebt

Liebe Politiker in Netphen und Hilchenbach, euch zuzuhören ist manchmal ein wahres Vergnügen. Ganz im Ernst. Wenn ich an die politischen Sitzungen in diesem Jahr zurückdenke, dann fallen mir einige ein, bei denen so richtig die Fetzen flogen.

Demokratische Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer einfach. Manchmal macht ihr euch gegenseitig das Leben schwer. Nicht immer bleibt ihr sachlich, manchmal gehen die Emotionen mit euch durch. Ihr brennt eben für eure Positionen. „Gelebte Politik“ nennt man das wohl.

4. Abschluss und Abschiede: Vom Siegerland, von Francesco Formiglio, von Ben Albert

Mein eigener Abschied aus dem Siegerland war für mich natürlich extrem emotional. Drei Jahre lang durfte ich dieses wunderbare Team unterstützen, viel lernen und tolle Menschen kennenlernen. Verlassen habe ich die Redaktion auf eigenen Wunsch, die Heimat hat mich gerufen. Ich arbeite nun am Standort Menden. Nichtsdestotrotz fehlt mir das Siegerland mit seinen ganz besonderen Charakteren, Orten und Dialekten. Im Sauerland rollt eben niemand das R so schön wie im Siegerland.



Unsere Serie „Der Tod im Siegerland“ ist nach 25 Teilen im März ausgelaufen. Hinter einer solchen Reihe steckt nicht nur sehr viel Recherche. Es bedarf auch eines großen Fingerspitzengefühls mit Menschen zu reden, denen Schlimmes passiert ist. Mit Menschen, die uns ihr Vertrauen entgegenbringen, sich öffnen und von ihren schmerzhaftesten Momenten erzählen.

Besonders beeindruckt hat mich Francesco Formiglio aus Netphen, dessen Leben sich durch die Diagnose Krebs schlagartig änderte. Er kämpfte – für sich, für die Familie, für alle, die ihn lieben. Leider hat er den Kampf einige Monate nach unserem Kennenlernen verloren. Im September trat der lebensfrohe Dreis-Tiefenbacher seine letzte Reise an. Eine Nachricht, die mich sehr mitgenommen hat.

Auch der kleine Ben Samuel Albert aus Dreis-Tiefenbach, dessen Weg wir intensiv begleiteten, überlebte das Jahr nicht. Er wurde nur vier Jahre alt. Die Geschichten dieser beiden starken Persönlichkeiten und ihrer Familien bewegten uns alle, machten betroffen und traurig. Vor allem zeigten uns diese Menschen aber, was wahre Stärke ist und dass jeder Moment im Kreise der Liebsten ein Geschenk ist. Ich wünsche den Familien und ihren Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit – und Bens Mutter Antje Albert alles Gute für ihre Stiftung „Ben hilft“ mit der sie Geld für die Tumor-Forschung sammelt. Eine wahnsinnig starke Frau.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.